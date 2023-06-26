Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает

Эксперты Всемирной метеорологической организации объявили, что последние восемь лет (2015–2022 годы) стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Согласно последнему докладу ВМО, средняя температура на планете в 2022-м оказалась на 1,15 °C выше среднего значения за 1850–1900-е годы. И, как убеж­дены ученые, ближайшее время принесет новые «рекорды».

Глобальное изменение клима­та становится причиной экстремальных природных и погодных явлений: за последние 50 лет ежегодное количество стихийных бедствий выросло в пять раз. От них страдают люди и экосистемы, экономический ущерб измеряется многими миллиардами, если не триллио­нами долларов. Это мы почувствовали и в Казахстане.

Участившиеся в последние годы большие и разрушительные пожары, возникающие в самых разных точках планеты, – это тоже одно из следствий глобального изменения климата. Волны жары, накрывающие страны и регионы, способствуют возникновению возгораний и критически осложняют борьбу с огнем. Причем ситуация будет только ухудшаться.

Еще в прошлом году Программа ООН по окружающей среде (UNEP) представила доклад Spreading like Wildfire, в котором содержатся прогнозы на предмет того, как изменение климата и методов ведения землепользования скажется на частоте и интенсивности пожаров. По оценкам экспертов, количество экстремальных огненных катастроф к 2030 году возрастет на 14%, к 2050-му – на 30%, а к концу века – на 50%.

Замкнутый круг

Вот уже несколько лет подряд информационную картину мира и отдельных стран «взрывают» новости о страшных пожарах – все более сильных и крупных. При этом эксперты отмечают, что риск таких катастроф возрос теперь и для Арктики, которая раньше не была подвержена подобным стихийным бедствиям.

По факту причиной пожара может быть что угодно, но чаще всего это следствие действий человека – брошенный окурок, осколок бутылки, оборванная линия электропередачи. Конечно, можно сослаться на трагичес­кую случайность, небрежность, неосторожность, с изменением климата никак не связанные. Но нельзя забывать о том, что именно из-за глобального потепления сегодня огненная стихия становится все более масштабнее.

Эксперты UNEP подтверждают: лесные пожары и изменение климата взаимосвязаны – засухи, потепление, снижение относительной влажности, молнии, сильный ветер... Все это – явления одного порядка.

Есть и обратная зависимость – сами возгорания усугубляют проблему изменения климата. Когда происходит пожар, в атмосферу выбрасывается огромное количество углерода в разной форме. Чем больше его, тем больше «нагревается» Земля. Кроме того, лесные пожары уничтожают деревья – естественный «фильтр» для углекис­лого газа, что удваивает урон для окружающей среды.

«Когда деревья умирают – естественным образом, от пожаров или от рук человека, – они выделяют в атмосферу углерод, который хранился в них иногда на протяжении столетий. Вот почему воздействие природных пожаров на выбросы является одним из худших проявлений климатической обратной связи – мировые леса, когда-то являвшиеся поглотителями углерода, станут его источниками, отдавая все свои запасы. Эффект значительно усиливается, когда огонь уничтожает леса, растущие на торфе. Торфяные пожары в Индонезии в 1997 году, к примеру, высвободили до 2,6 млрд тонн СО2 – 40% средних глобальных выбросов. Чем больше пожаров, тем больше потепление – тем больше пожаров», – пишет Дэвид Уоллес-Уэллс в своей нашумевшей книге «Необитаемая земля».

Как происходит и со всеми другими последствиями изменения климата – огненная стихия больше всего поражает беднейшие страны мира. Огонь рано или поздно погаснет, но воздействие пожаров – на людей, природу, экономики – может длиться годами.

Так, на здоровье людей непосредственно влияет вдыхание дыма от лесных пожаров, что приводит к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям и усилению воздействия на здоровье наиболее уязвимых групп населения.

Состояние водных бассейнов ухудшается в результате загрязнения, вызываемого лесными пожарами. Кроме того, это может привести к эрозии почвы. Часто отходы после пожаров сильно загрязнены и требуют надлежащего удаления.

Экономические затраты на восстановление территорий, пострадавших от лесных пожаров, могут превышать возможности стран с низким уровнем дохода.

Но несмотря на то, что «больнее» всего приходится беднейшим странам, происходят катастрофы повсеместно – изменение климата не признает границ, и ему нет дела до уровня ВВП той или иной страны. Вспомним сильнейший пожар в Австралии в 2020 году или практически ежегодное буйство огненной стихии на юге США, или колоссальные лесные пожары в Канаде (там огонь охватил несколько миллионов гектаров).

Это общая проб­лема, и решение ее возможно только общими усилиями.

Адаптация

Изменение климата и его последствия, с которыми мы сталкиваемся сейчас, – это, увы, уже новая норма.

Даже если будут приняты беспрецедентные глобальные меры по снижению уровня выбросов, если все страны мира вложатся (во всех смыслах) в решение проблемы глобального потепления – немедленных результатов не будет. На восстановление природе понадобится немало времени. Поэтому помимо мер, нацеленных на долгосрочный результат (достижение углеродной нейтральности, энергетический переход, восстановление экосис­тем и так далее), нужны меры по адаптации и повышению климатической устойчивости.

В частности, речь идет о выстраивании систем раннего предуп­реждения стихийных бедствий и природных катаст­роф, реагирования, минимизации последствий, восстановления после происшествий.

Пока, судя по экспертным оценкам, дела с этим в мире обстоят не очень. Стоит вспомнить представленный на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году доклад Global Risks Report 2023, в котором провал адаптации к климатическим изменениям попал в топ-10 рис­ков как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

По-видимому, пока еще у человечества не сформировалось понимание того, что «беспрецедентные» природные катаст­рофы последних лет – это не внезапные «капризы природы», а новая реальность, и происходить такие ЧС будут регулярно. Использовать же старые подходы в изменившихся условиях – контрпродуктивно. Эффективная адаптация требует пересмотра существующей сис­темы реагирования.

В уже упомянутом выше док­ладе Spreading like Wildfire, например, эксперты предлагают принять новую «Формулу пожарной готовности».

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день система такова, что на прямое реагирование на огненную стихию обычно приходится более половины соответствующих расходов, а на планирование и предотвращение – менее одного процента. Вместе с тем пожары последних нескольких лет (как в Казахстане, так и в мире) показывают, что такое распределение средств и усилий – не самое эффективное.

Пожар, уже начавший распространяться, сдержать довольно трудно, а при определенных обстоятельствах (жара, отсутствие осадков, сильный ветер) огонь остановить вообще не представляется возможным – он перестанет бушевать только тогда, когда уже нечему будет гореть. И нынешняя климатическая ситуация как раз именно таким сценариям и способствует.

Так что больший фокус (в том числе с точки зрения финансирования) стоит сделать как раз на планирование, профилактику, обеспечение готовности и восстановление. Для предотвращения пожаров эксперты призывают комбинировать научно обоснованные данные систем мониторинга с традиционными знаниями, обеспечивать более тесное региональное и международное сотрудничество.

Выводы экспертов UNEP подтверждают и специалисты FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), которые в докладе о сос­тоянии лесов в 2022 году обратили внимание, что комплекс­ные меры профилактики лесных пожаров и борьбы с ними не только эффективнее, но еще и обходятся гораздо дешевле, чем тушение.

«В недавнем исследовании, проведенном в альпийском регионе, совокупные прямые зат­раты на пожаротушение и ликвидацию последствий пожаров (без учета профилактических мер) были оценены примерно в 75 млн евро в год; комплексные же меры, включающие профилактику пожаров и пожаротушение, обошлись бы примерно в 10 млн евро в год», – отмечается в докладе FAO.

Кроме того, адекватные меры поддержки нужны в отношении работников аварийно-спасательных служб и пожарных, которые рискуют своей жизнью в борьбе с огнем – здесь речь и об их материально-техническом оснащении, и о заботе об их физической и профессиональной форме, и о достойной оплате их сложного и опасного труда. Эксперты UNEP рекомендуют разработать меж­дународные стандарты в области безопаснос­ти и охраны здоровья пожарных и минимизировать риски, которым они подвергаются до, во время и после операций по тушению возгораний.

Важным средством уменьшения опасности лесных пожаров до их возникновения является восстановление экосистем (болотно-водных угодий в частности), а также обеспечение грамотной системы управления земельными ресурсами (сохранять буферные зоны, не вести строительство в непосредственной близости от лесных массивов и так далее).

Необходимо также совершенствовать научные знания, чтобы более эффективно предотвращать пожары и бороться с ними.

Лес животворящий

Если умирающие деревья – это катастрофа для климата, то живые – его спасение. Леса играют очень важную роль в смягчении последствий изменения климата, улучшают качество воздуха, являются источником пропитания для более чем миллиарда человек, в них сконцентрировано более 80% биоразнообразия планеты.

Леса занимают 31% поверхнос­ти суши, однако их площадь сокращается: по данным ООН, за период с 1990 по 2020 год в результате обезлесения было утрачено 420 млн га лесов. И хотя темпы обезлесения снижаются, в 2015–2020 годах ежегодно лесов становилось на 10 млн га меньше.

К обезлесению приводит множество факторов. Один из самых крупных – развитие сельского хозяйства. Так, по оценкам FAO, только за период 2000–2010 годов 40% обезлесения в тропичес­ких районах произошло из-за крупной коммерческой сельскохозяйственной деятельности. В целом в период с 2000 по 2018 год почти 90% обезлесения было связано с сельским хозяйством (расширение пахотных земель и пастбищ). Есть горькая ирония в том, что производство продуктов питания становится причиной гибели лесов и лесных экосистем, от которых напрямую зависит устойчивость сис­тем продовольственных.

Вместе с тем, как показали недавние исследования, в пос­ледние годы на убыль лесов в мире также сильно повлияли пожары. И поскольку частота и серьезность этих стихийных явлений растут, влияние их на состояние лесов также увеличивается.

Сокращение напрямую влия­ет не только на климат, но и на здоровье людей. Например, обезлесение и фрагментация лесов приводят к более тесному контакту людей и домашнего скота с дикой природой, увеличивая риск передачи болезней между ними. Одно из недавних исследований показало: с лесами были связаны 15% из примерно 250 проанализированных новых инфекционных заболеваний, и некоторые из них (например, та же Эбола) наносят особенно сильный ущерб здоровью человека и экономике.

Учитывая колоссальную значимость лесов в жизни человека, FAO в своем недавнем докладе «Состояние лесов мира-2022» представила три стратегии развития, которые могли бы не только помочь справиться с переживаемыми планетой кризисами, но и обеспечить устойчивые экономические преимущества.

Первая стратегия: прекращение процесса обезлесения и деградации лесов, что может стать одной из наиболее экономичес­ки эффективных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также по борьбе с утратой био­разнообразия.

«По последним оценкам, прекращение процесса обезлесения позволило бы в период с 2020 по 2050 год с минимальными затратами избежать выбросов 3,6 +⁄– 2 Гт CO2 в год, что эквивалентно 14% того дополнительного объе­ма мер по смягчению, который необходим до 2030 года для удержания глобального потеп­ления в пределах 1,5 °C», – отмечается в докладе FAO.

Вторая стратегия: восстановление деградированных лесов и ландшафтов и расширение практики агролесоводства в качестве эффективного средства улучшения состояния природных активов и достижения экономических, социальных и экологических преимуществ. Здесь, в частности, речь идет об использовании деревьев для восстановления деградированных земель: осуществление этого процесса именно через лесовосстановление, как считают эксперты, может принести значительные экономические и экологические выгоды – от создания рабочих мест до удаления из атмосферы CO2.

Третья стратегия: наращивание масштабов устойчивого лесопользования и создание экологически чистых производственно-сбытовых цепочек. Работа в этом направлении будет содействовать удовлетворению будущего спроса на материалы и экосис­темные услуги и поддержит устойчивость экономик.

«Отрасли лесной промышленности обладают потенциалом для масштабирования инновационных экологически чистых производственно-сбытовых цепочек. В частности, непищевые отрасли, в которых используются биоресурсы, в период до 2030 года будут расти примерно на 3,3% ежегодно. К этому времени объем их производства в стоимостном выражении должен достигнуть 5 трлн долларов США», – говорится в докладе FAO.

Наилучший эффект эти стратегии дадут, если реализовывать их одновременно. Однако для этого необходима не только интеграция их в национальные программы развития стран мира, но и существенное финансирование.

Сейчас, как отмечают эксперты, объем инвестиций в лесное хозяйство существенно ниже требуемого уровня, и для того чтобы мир мог достичь своих целей в области климата, био­разнообразия и борьбы с деградацией земель, к 2050 году финансирование лесохозяйственных стратегий развития должно увеличиться в четыре раза.

При этом, как отдельно подчеркивается в докладе, в наращивании масштабов реализации лесохозяйственных стратегий развития ключевая роль принадлежит мелким фермерам, местным общинам и коренным народам, и нужно иметь это в виду при распределении инвестиций и реализации иных мер поддержки.