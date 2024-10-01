Количество инватакси втрое увеличили в Астане

Столица
99
Дана Аменова
корреспондент

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об увеличении в три раза количества инватакси в городе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Градоначальник отметил, что на постоянной основе встречается с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций, родителями, воспитывающими особенных детей.

«Обсудили вопросы инватакси, доступности безбарьерной среды для маломобильных групп населения, доступности тротуаров и остановок.  При благоустройстве новых общественных пространств и дворов, пеших тротуаров и дорог изначально учитываем интересы всех категорий людей. Также важный вопрос - инватакси. Ежегодно увеличиваем количество инватакси. К примеру, если ранее было 50 машин, то первым этапом увеличили их до 113 машин. Сейчас же количество инватакси составляет уже 147 машин. Но и это не в полной мере покрывает потребности города. Поэтому и дальше будем увеличивать их количество», –проинформировал Женис Касымбек.

Также он добавил, что в школах и детских садах продолжают открывать кабинеты поддержки инклюзии, обучать специалистов для работы с данной категорией людей. Также на базе колледжа обучают детей с особыми потребностями новым специальностям.  Поступившие на встрече вопросы были взяты в работу. 

#Астана #столица #акимат #аким #инватакси

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
Счастливая история одной семьи
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
Для разработки новых технологий
И вовсе не опасное соседство
Не было бы счастья, да несчастье помогло
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
Плохая мать?..
Творцы лакокрасочной радуги
О новых возможностях и мировой практике
О качестве здравоохранения и юридической помощи
«Я выбираю спорт!»
Пора пересмотреть фискальную политику в отношении банков
Возраст счастью не помеха!
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Русская девушка с казахским менталитетом
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Астанинское дежавю
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
На благо страны
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Взрыв шести газовых баллонов в загоревшейся тандырной предо…
Компенсацию за ущерб от града получат астанчане
Аграрии Абайской и Кызылординской областей привезут более 8…
Сестра погибшей в Астане школьницы обвинила полицию в безде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]