Количество инватакси втрое увеличили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об увеличении в три раза количества инватакси в городе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Градоначальник отметил, что на постоянной основе встречается с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций, родителями, воспитывающими особенных детей.

«Обсудили вопросы инватакси, доступности безбарьерной среды для маломобильных групп населения, доступности тротуаров и остановок. При благоустройстве новых общественных пространств и дворов, пеших тротуаров и дорог изначально учитываем интересы всех категорий людей. Также важный вопрос - инватакси. Ежегодно увеличиваем количество инватакси. К примеру, если ранее было 50 машин, то первым этапом увеличили их до 113 машин. Сейчас же количество инватакси составляет уже 147 машин. Но и это не в полной мере покрывает потребности города. Поэтому и дальше будем увеличивать их количество», –проинформировал Женис Касымбек.

Также он добавил, что в школах и детских садах продолжают открывать кабинеты поддержки инклюзии, обучать специалистов для работы с данной категорией людей. Также на базе колледжа обучают детей с особыми потребностями новым специальностям. Поступившие на встрече вопросы были взяты в работу.