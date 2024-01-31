Количество печатных СМИ увеличилось в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным министерства культуры и информации РК, количество средств массовой информации в республике увеличивается с каждым годом.

— По сравнению с 1991 годом их число выросло в 350 раз: если 33 года назад в Казахстане издавалось всего 10 республиканских государственных газет и журналов, то сейчас их уже 3985. Каждое из изданий имеет не только бумажную, но и цифровую версию, — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что министерство принимает ряд мер по поддержке печатной журналистики. Так, в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере печатных изданий совместно с АО «Казпочта» предусмотрено несколько мер по поддержке газет.

В мае 2023 года запущено мобильное приложение Post.kz, в котором казахстанцы могут оформить подписку на отечественные и зарубежные издания. Совместно с Kaspi Bank организована работа по онлайн подписке на газеты и журналы через приложение kaspi.kz.

— На 2024 год количество подписчиков газет составляет 360 612 физических лиц и 7 687 юридических лиц. Распространение печатных СМИ в регионах и крупных городах республики осуществляется посредством 400 газетных киосков, супермаркетов и частных торговых точек в крупных магазинах, 2645 городских и районных отделений почтовой связи, — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по повышению квалификации журналистов. В этой связи для работников региональных газет и журналов в прошлом году был проведен Форум печатных СМИ, на март 2024 года запланировано проведение очередного регионального Форума печатных СМИ, в рамках которого будут организованы различные семинары и мастер-классы.

Кроме того, на базе АО «Казконтент» будет вестись консультирование касательно ведения и поддержки сайтов изданий и их продвижения в социальных сетях.

В министерстве добавили, что на базе Казахстанского института общественного развития проводятся обучающие мастер-классы по отраслевой журналистике и в целом по повышению квалификации журналистов.