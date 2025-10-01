Количество сверхбогачей стремительно растет в мире

Экономика,В мире,США,Китай
108
Айман Аманжолова
Состояние миллионеров вдвое превысило ВВП США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: kazpravda.kz

Исследовательская компания Altrata опубликовала ежегодный доклад о количестве долларовых мультимиллионеров в мире. По состоянию на конец июня их число достигло 510,8 тыс. человек, что на 5,4% больше, чем в начале года. Altrata отмечает, что «в течение последних полутора лет накопление богатства продолжалось быстрыми темпами». Особенно активно растет состояние сверхбогачей в Азии, в частности в Индии. Общее же состояние мультимиллионеров в мире достигло $59,8 трлн, что вдвое больше, чем годовой ВВП США.

В ежегодном докладе World Ultra Wealth Report от компании Altrata сообщается, что в 2025 году количество миллионеров (high net worth) во всем мире достигло 41,3 млн человек. А тех, чье состояние превышает $30 млн (сверхбогатые, ultra high net worth, UHNW), - 510 810 человек.

Исследователи отмечают, что «за последние два десятилетия численность сверхбогатого населения росла в семь раз быстрее, чем численность всего взрослого населения мира». Altrata подсчитала, что сверхбогатые люди составляют 1,1% от всех долларовых миллионеров по численности. При этом их доля в денежном исчислении значительно выше. Совокупное состояние сверхбогатых людей достигло $59,8 трлн, что составляет 32,4% от общего состояния всех миллионеров.

Больше всего сверхбогатых людей проживает в США. По состоянию на конец июня 2025 года их насчитывалось 192 470 человек, совокупное состояние - $22,3 трлн. На втором месте - Китай, 52 020 человек с состоянием более $30 млн, совокупное состояние - $5,9 трлн. На третьем месте Германия - 26 570 сверхбогатых человек, совокупное состояние — $3,1 трлн. Также в топ-10 по количеству проживающих там сверхбогатых людей входят Великобритания, Япония, Гонконг, Канада, Франция, Италия, Индия.

Исследователи подчеркивают, что «три четверти сверхбогатых людей проживают всего в десяти странах, что подчеркивает влиятельный статус крупнейших в мире рынков капитала и особые возможности для компаний и организаций, которые ориентируются на богатых людей мира и/или обслуживают их».

По прогнозам Altrata к 2030 году численность сверхбогатого населения мира вырастет до 676 970 человек. Ожидается, что быстрее всего число сверхбогатых людей будет увеличиваться в Азии, хотя Северная Америка по-прежнему останется крупнейшим регионом по числу UHNW. Говоря об Азии, исследователи отмечают особый вклад Индии, где ожидается наиболее значительный рост числа сверхбогатых людей. Четыре города этой страны уже входят в десятку лидеров по приросту мультимиллионеров, включая Бангалор, Мумбай, Хайдарабад и Дели.

 

#Китай #рейтинг #США #богатство #мультимиллиардер

