Количество участвующих в "Ashyq" субъектов бизнеса увеличилось в 5 раз – Мамин

Экономика
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Фото пресс-службы Премьер-министра РК
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

О текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, охвате субъектов предпринимательства системой «Ashyq» — первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане имеет тенденцию замедления прироста и постепенно стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса составляет 1,01, занятость инфекционных коек — 54%, реанимационных — 45%.

На сегодня около 5,9 млн человек вакцинировано первым компонентом, около 4,5 млн чел. — вторым компонентом.

Глава Правительства подчеркнул необходимость усиления темпов вакцинации, в особенности, в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях, обеспечив исполнение Плана вакцинации в августе т.г.

Премьер-министр поручил держать на контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию во всех регионах, уделив особое внимание городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Карагандинской области. При этом отмечена необходимость обеспечения соблюдения населением ограничительных мер, в первую очередь, масочного режима. Для этого поручено активизировать работу мониторинговых групп, привлекая нарушителей к ответственности.

«Количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе «Ashyq», постоянно увеличивается. Их число выросло в 5 раз – с 21 тыс. до 101 тыс. Это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность. Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения «Ashyq», — сказал Аскар Мамин.

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