Коллекционные монеты AI•KÚN и TÚIE представил Нацбанк

Банки и финансы
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Аменова Дана
Корреспондент

Монеты номиналом 200, 500 и 5000 тенге изготовлены из серебра и мельхиора на Казахстанском монетном дворе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Фото: пресс-служба Нацбанка

В основе дизайна AI•KÚN заложено понятие единства противоположностей у кочевников. Солнце олицетворяет решительность и активность, а луна является символом умиротворения и творчества. 

А TÚIE («Верблюд») – шестая монета в серии «Культовые животные –  тотемы кочевников», в дизайне которой сочетается натуралистический и трафаретный вид животного, изображенный в сакском стиле. Верблюд для кочевников символизировал достоинство и независимость, силу и выносливость.

Стоит отметить, что все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

«Монеты AI•KÚN и TÚIE из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках», — говорится в сообщении.

Также в Нацбанке напомнили, что в магазинах PlayMarket и AppStore для бесплатной загрузки доступно мобильное приложение «Монеты Казахстана». В нем содержится информация обо всех выпускаемых монетах, которые распределены в тематические разделы по сериям с кратким описанием.

«Коллекционные монеты AI•KÚN из серии «Магические символы» и TÚIE из серии «Культовые животные – тотемы кочевников» скоро выйдут в обращение. Информация о дате начала продажи будет дополнительно размещена на официальном сайте Нацбанка», - добавили в НБ РК.

#Нацбанк #монеты #выпуск #TÚIE #AI•KÚN

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