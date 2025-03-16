Колонну из тысячи машин провели полицейские через заснеженные трассы области Абай

Транспорт
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Слаженные действия правоохранителей позволили обеспечить контроль, безопасность и порядок на дороге, минимизировав риски, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В сложных погодных условиях, когда дороги становятся настоящим испытанием, безопасность каждого водителя – главная задача полиции. Более 1000 авто благополучно преодолели маршрут благодаря слаженной работе полицейских.

С поддержкой спецтехники подрядной организации "Citic Construction Co" и патрульных организовано сопровождение автоколонны. Движение транспорта осуществлялось в двух направлениях – из города Аягоз до поворота села Таскескен и обратно.

Слаженные действия правоохранителей позволили обеспечить контроль, безопасность и порядок на дороге, минимизировав риски.

#область Абай #транспорт #непогода

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