В Колумбии под угрозой здоровье и жизнь десятков тысяч людей, вызванной незаконной добычей золота и загрязнением ртутью в бассейне реки Атрато, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

ООН заявила, что уровень токсинов в регионе достиг критических показателей. Местные жители полностью зависят от реки как источника воды, рыболовства и сельского хозяйства.

По данным экспертов, незаконная золотодобыча остаётся одной из главных проблем в Латинской Америке. Рост мировых цен на золото и слабый контроль за цепочками поставок стимулируют спрос на нелегально добытый металл. Ртуть, применяемая при его извлечении, загрязняет воду, рыбу и почву, нанося ущерб здоровью людей и экосистемам Амазонки.