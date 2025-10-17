Колумбия оказалась на грани экологической катастрофы

В мире,Экология
Айман Аманжолова
ООН заявила, что уровень токсинов в регионе достиг критических показателей

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Колумбии под угрозой здоровье и жизнь десятков тысяч людей, вызванной незаконной добычей золота и загрязнением ртутью в бассейне реки Атрато, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

ООН заявила, что уровень токсинов в регионе достиг критических показателей. Местные жители полностью зависят от реки как источника воды, рыболовства и сельского хозяйства.

По данным экспертов, незаконная золотодобыча остаётся одной из главных проблем в Латинской Америке. Рост мировых цен на золото и слабый контроль за цепочками поставок стимулируют спрос на нелегально добытый металл. Ртуть, применяемая при его извлечении, загрязняет воду, рыбу и почву, нанося ущерб здоровью людей и экосистемам Амазонки.

 

#экология #Колумбия #катастрофа

