Командный состав Нацгвардии МВД РК прошел оперативную подготовку

В Астане под руководством Министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова и заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова состоялся трёхдневный оперативный сбор с командным составом Национальной гвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В соответствии с Планом основных мероприятий Национальной гвардии МВД Республики Казахстан на 2025 год, офицеры командного состава региональных командований, Академии, бригад и воинских частей прошли оперативную подготовку. Основной целью мероприятий стало повышение профессионального уровня командиров и выработка единого понимания требований Министра внутренних дел и Главнокомандующего Национальной гвардией.

При этом организаторами сбора основной упор был сделан на проведение практических занятий и подведение итогов служебно-боевой деятельности войск за 2024 год.

В течение трех дней участники сбора сдавали зачеты по основным предметам профессионально-должностной подготовки. Кроме того, офицеры прошли тестирование по знаниям руководящих документов и приказов. На сборах командиры показали свои знания, умения и навыки, а также отработали действия по различным дисциплинам подготовки.

- Практические занятия проведены на высоком уровне. Командный состав продемонстрировал отличное владение приемами рукопашного боя, что подтверждается успешно сданными зачетами. Была эффективно реализована командно-штабная тренировка, в рамках которой выработаны единые подходы к обучению должностных лиц и оценен уровень боевой готовности управленческого звена, - сказал заместитель Министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.

В первый день с участниками сбора были проведены занятия по оперативному искусству на тему: «Планирование действий воинской части в специальной операции по пресечению массовых беспорядков в населенном пункте», и подготовке по связи на тему: «Организация связи и технические возможности в интересах боевой службы по охране уголовно-исполнительной системы, конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей».

В свою очередь с заместителями командиров по тылу и по воспитательной и социально-правовой работе было проведено компьютерное тестирование по теоретической части, а также были приняты зачёты по физической подготовке.

Во второй день с командирами и их заместителями были отработаны практические занятия по управлению войсками. Кроме того, состоялось заседание Военного совета, где офицеры командного состава приняли участие на подведении итогов служебно-боевой деятельности войск за 2024 год. Вечером того же дня состоялся Гала-концерт ко Дню образования Национальной гвардии МВД РК.

А в заключительный день оперативного сбора с участниками мероприятия провели занятия на тему: «Управление воинскими формированиями в условиях современных военных конфликтов». Кроме того, были рассмотрены вопросы тылового обеспечения, включая современные подходы по логистике. После чего были подведены итоги всех мероприятий оперативного сбора.

В целях повышения качества выполнения служебно-боевых задач в 2024 году в войсках было организовано боевое состязание под девизом: «Национальная гвардия единая боевая семья, за нами народ, за нами страна!».

Так, по итогам спартакиады по основным видам спорта первое место – заняла команда РгК «Батыс», второго места была удостоена команда РгК «Оңтүстік», а третье место досталось столичной бригаде 5573. Также по итогам физической подготовки и спортивно-массовой работы первое место завоевало РгК «Шығыс», второе призовое место присуждено РгК «Батыс», третье место досталось воинской части 5573.Победители боевого состязаниябыли награждены дипломами, ценными подарками и переходящим Кубком, анаиболее отличившиеся офицеры по результатам оперативного сбора награждены нагрудными знаками «Қоғамдықтәртіптісақтағаныүшін» от имени заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова.

Инициатором боевого состязания на 2025 год под девизом «Мы – наследники Победы!» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне утвердили воинскую часть 6697 РгК «Орталық».

Командующим региональных командований и командирам воинских частей поставлена задача провести аналогичные сборы на местах с командирами батальонов, рот и взводов во время занятий по командирской подготовке. Это необходимо для совершенствования знаний, умений и навыков офицеров батальонного и ротного звена по работе с личным составом, в области вооружения, военной техники, и материального обеспечения, а также уверенного их применения.