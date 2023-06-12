Комфортный энергопереход

Свежий выпуск
7
Марина Демченко

В ходе форума эксперты рассмотрели экономические и экологические последствия достижения углеродной нейтральности.

Участники Международного форума Астана поразмышляли, в том числе, над тем, как обеспечить справедливый энергетический переход, который будет направлен на увеличение доли возобновляемой энергетики.

Чем руководствоваться при создании энергетических систем, свободных от ископаемого топлива? Как обеспечивать энергетическую безопасность и при этом поддерживать экономический рост? Участники диалога пришли к выводу: страны не смогут добиться успехов в борьбе с изменением климата, не объединив коллективные усилия. Для этого все правительства должны согласовать национальные усилия с общим обязательством по достижению долгосрочных целей Парижского соглашения, единодушны во мнении эксперты.

Как отметил посол Великобри­тании по региональной энергетической безопасности и климату в Европе и Центральной Азии в МИД, по делам Содружества и развития Дэвид Моран, для достижения углеродной нейтральности создан богатый инструментарий, действуют необходимые механизмы, страны научились взаимодействовать, но этих инструментов слишком много, а некоторые используются неэффективно. Идти же к обозначенным целям нужно раз в пять быстрее, чем сейчас.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакыпов напомнил, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

– Около 15% выбросов углекис­лого газа в стране приходится на нашу группу компаний. Мы чувствуем ответственность. К 2032 году «Самрук-Қазына» планирует сократить выбросы парниковых газов на 10%, – сказал глава фонда.

По его словам, в следующие два–четыре года они намерены ввести в эксплуатацию новые мощности «чистой» энергии. С компанией Masdar обсуждены условия совместной реализации проекта по строительству ветровой электростанции установленной мощностью до 1 ГВт с системой накопления энергии в Жамбылской области.

Есть договоренность с China Power International Holding limited (КНР) о запуске подобного проекта также в Жамбылской области. «Самрук-Қазына» планирует увеличить долю солнечной и ветровой энергии в Алматинской области. Помимо этого, угольная ТЭЦ в Алматы переводится на газ.

Нурлан Жакыпов также отметил, что для достижения углеродной нейтральности требуются немалые инвестиции, и Казахстан постоянно улучшает бизнес-среду, чтобы быть инвес­тиционно привлекательным.

– Мы видим, что не успеваем, некоторые наши действия не дают быстрого ожидаемого результата. Динамика инициатив должна иметь развитие, – так высказался о достижении странами ЦУР директор по устойчивой энергетике ЕЭК ООН Дарио Лигути.

Несмотря на прогресс в «чистой» энергетике, в мире остается много проблем. Для развития ВИЭ нужно оборудование, а для него – металлы. Где брать сырье? На этот вопрос многие эксперты предпочитают отмалчиваться.

Следующая проблема – финансы. И как вообще снизить потребление энергии? Ведь для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения необходим единый комп­лексный подход к управлению всеми ресурсами.

По мнению президента General Electric в России и СНГ Бела Ференци, миллиарды долларов должны быть инвестированы в энергетический сектор Казах­стана, но у Правительства нет таких денег, поэтому нужно привлекать частный капитал. Точка старта для Казахстана – промышленность, дающая 70% выбросов, и ТЭЦ, работающие на угле.

В ходе сессии эксперты отметили также, что дискуссии об энергопереходе должны учитывать все страновые нюансы. Для Казахстана, например, важен транзитный переход от традиционной к ВИЭ-энергетике.

#Астана #энергетика #РК #форум Астана #AIF

Популярное

Все
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
На Республиканском форуме государственных обвинителей, который прошел недавно в стенах Генеральной прокуратуры, в очередной раз был поднят вопрос равноправия адвокатов и прокуроров
Институт суда присяжных расширяет подсудность: все больше категорий уголовных дел рассматриваются судом с участием народных представителей
Пепелище
Технологии завтрашнего дня
Шанырак у нас общий
Вспомним всех поименно...
С прицелом на креатив
Человек с большой буквы
«Велосипедная» дипломатия
Политический кризис с экономическими последствиями
Укротить искусственный интеллект
Взгляд со стороны на Новый Казахстан
Указ Главы государства
Не разбрасываться кадрами
Не грузите сети!
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Менингит не спит
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
В Усть-Каменогорске полицейские нашли схрон с револьвером столетней давности
Когда же вода?
Консерваторы оказались сильнее
В Усть-Каменогорске киоск с шаурмой работал с вопиющими санитарными нарушениями
126 многоэтажек и соцобъекты Костаная останутся без горячей воды до конца лета. Причина – реконструкция тепломагистрали ТМ-14
Две улицы перекрыли на ремонт в Астане
На полигоне ТБО и на территории зеленого пояса Астаны провели масштабную уборку
Пожарный спас тонущего ребенка в Семее
Рухлядь исправно работать не станет
Главные ценности страны и народа
В Алматы шахматисты из 18 стран сражаются за титул чемпиона Азии и возможность попасть на Кубок мира ФИДЕ-2023
Полицейская погоня со стрельбой произошла в Текели
В Индии второй раз обрушился строящийся мост через реку Ганг
Эксперты призвали снизить расход воды на каскаде Иртышских гидроэлектростанций
Фуат Октай передал полномочия вице-президента Турции
Президентские выборы в Узбекистане: в ЦИК зарегистрировали кандидатов
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу

Читайте также

Не старея душой
Чистые сердца
Вместе – к новым целям
Красочное богатство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]