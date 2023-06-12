Комфортный энергопереход

Участники Международного форума Астана поразмышляли, в том числе, над тем, как обеспечить справедливый энергетический переход, который будет направлен на увеличение доли возобновляемой энергетики.

Чем руководствоваться при создании энергетических систем, свободных от ископаемого топлива? Как обеспечивать энергетическую безопасность и при этом поддерживать экономический рост? Участники диалога пришли к выводу: страны не смогут добиться успехов в борьбе с изменением климата, не объединив коллективные усилия. Для этого все правительства должны согласовать национальные усилия с общим обязательством по достижению долгосрочных целей Парижского соглашения, единодушны во мнении эксперты.

Как отметил посол Великобри­тании по региональной энергетической безопасности и климату в Европе и Центральной Азии в МИД, по делам Содружества и развития Дэвид Моран, для достижения углеродной нейтральности создан богатый инструментарий, действуют необходимые механизмы, страны научились взаимодействовать, но этих инструментов слишком много, а некоторые используются неэффективно. Идти же к обозначенным целям нужно раз в пять быстрее, чем сейчас.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакыпов напомнил, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

– Около 15% выбросов углекис­лого газа в стране приходится на нашу группу компаний. Мы чувствуем ответственность. К 2032 году «Самрук-Қазына» планирует сократить выбросы парниковых газов на 10%, – сказал глава фонда.

По его словам, в следующие два–четыре года они намерены ввести в эксплуатацию новые мощности «чистой» энергии. С компанией Masdar обсуждены условия совместной реализации проекта по строительству ветровой электростанции установленной мощностью до 1 ГВт с системой накопления энергии в Жамбылской области.

Есть договоренность с China Power International Holding limited (КНР) о запуске подобного проекта также в Жамбылской области. «Самрук-Қазына» планирует увеличить долю солнечной и ветровой энергии в Алматинской области. Помимо этого, угольная ТЭЦ в Алматы переводится на газ.

Нурлан Жакыпов также отметил, что для достижения углеродной нейтральности требуются немалые инвестиции, и Казахстан постоянно улучшает бизнес-среду, чтобы быть инвес­тиционно привлекательным.

– Мы видим, что не успеваем, некоторые наши действия не дают быстрого ожидаемого результата. Динамика инициатив должна иметь развитие, – так высказался о достижении странами ЦУР директор по устойчивой энергетике ЕЭК ООН Дарио Лигути.

Несмотря на прогресс в «чистой» энергетике, в мире остается много проблем. Для развития ВИЭ нужно оборудование, а для него – металлы. Где брать сырье? На этот вопрос многие эксперты предпочитают отмалчиваться.

Следующая проблема – финансы. И как вообще снизить потребление энергии? Ведь для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения необходим единый комп­лексный подход к управлению всеми ресурсами.

По мнению президента General Electric в России и СНГ Бела Ференци, миллиарды долларов должны быть инвестированы в энергетический сектор Казах­стана, но у Правительства нет таких денег, поэтому нужно привлекать частный капитал. Точка старта для Казахстана – промышленность, дающая 70% выбросов, и ТЭЦ, работающие на угле.

В ходе сессии эксперты отметили также, что дискуссии об энергопереходе должны учитывать все страновые нюансы. Для Казахстана, например, важен транзитный переход от традиционной к ВИЭ-энергетике.