Комик Галым Калиакбаров выяснил, чего хотят женщины

Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он попросил своих подписчиц сформулировать пожелания относительно подарков к 8 марта в виде намека

Фото: instagram.com/galymkaliakbarov

Женщины подошли к вопросу со всей свойственной им остротой и креативностью. Как выяснилось, прекрасная половина человечества мечтает о путешествиях, автомобилях и брендовых украшениях. Мечтающих о бытовой технике меньше.  

– Шла сегодня через дорогу и увидела, как женщина неправильно паркуется, подумала, что если бы у меня была машина, я бы нормально припарковалась.

– Главное,чтобы подарок был от души... И не важно, какого цвета будет этот Lexus... 

– На улице март, а хотелось, чтобы Барселона.

– Муж больше года просит родить третьего ребенка. Есть примета, что на Мальдивах очень умные и красивые дети получаются. Говорят, что воздух и еда там очень благотворные.

– Разница во времени , хотелось бы ее контролировать на часах картье

– Я в Барселоне сережку в прошлый раз потеряла … может все-таки нужно съездить поискать.

– Были в гостях, тут уже уходить собираемся, а я в зеркало смотрю и вижу - нет бриллиантовый сережки. Всё. Потеряла, думаю. Потом успокоилась: да нет же у меня такой сережки.

– Опять придется мыть посуду за всеми. Вот бы куда-нибудь всё сложить, открываешь, когда нужно, а там все уже чистенькое.

– В Париже классно гулять с карибским загаром - так устрицы вкуснее.

 

 

#праздник #подарки #женщины #8 марта #комик #намек

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