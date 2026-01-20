Эльмира Рахимова преподает казахский язык и литературу в старших классах школы-лицея № 1 в Костанае. А поскольку работает с современной молодежью, старается идти в ногу со временем – превращает героев литературных произведений и повседневных ситуаций в персонажей комиксов. Методика, сочетающая визуальные и текстовые аспекты, помогает лучше запоминать и лексику, и грамматику.

– Учащиеся старших классов должны уметь выражать на казахском языке свое мнение, анализировать и предлагать пути решения какой-то ситуации. Для этого необходимо хорошо знать грамматику и иметь большой словарный запас. Но это же нужно все запомнить. А чтобы упростить задачу, используются различные методики. Как родилась идея применения в учебном процессе комиксов? Дело в том, что современные школьники – визуалы. Им важно не только услышать, но еще и увидеть. Сегодня молодежь книгами не вовлечь в процесс, нужно что-то современное. Я искала пути, перебрала несколько вариантов и пришла к выводу, что комиксы как раз то, что мне нужно. Они помогают представлять абстрактные концепции в виде визуальных образов, что делает их наглядными и более простыми для восприятия, – утверждает Эльмира Рахимова.

Сначала педагог использовала комиксы на уроках казахского языка для визуализации различных ситуаций или диалогов между героями при изучении новых тем. Поняв, что методика работает очень эффективно, стала применять ее и на уроках казахской литературы. Так родилась еще одна идея – создавать комиксы по мотивам произведений известных авторов. Вместе со своей коллегой по цеху – учителем казахского языка и литературы Акботой Ермаганбетовой – они создали комикс по повести Беимбета Майлина «Памятник Шуге» и получили на него авторское право. Пособие в иллюстрациях и репликах вышло в прошлом году в двух вариантах: на русском и государственном языках, всего 160 экземпляров. Сегодня эти комиксы активно используются в школах Костанайской области и Астаны.

– Все привыкли, что комиксы – это такое легкое чтиво. Но на самом деле это симбиоз литературы и изобразительного искусства. Наше издание – это произведение казахского писателя в краткой форме с сохранением ключевых языковых компетенций. Помимо картинок и реплик героев, мы сделали небольшие пояснения. Вкупе все это увлекает детей: после прочтения нашего комикса у них появляется желание познакомиться с полным произведением автора, – говорит Эльмира Рахимова.

Верным помощником в создании комиксов для педагогов служит искусственный интеллект. Но сначала Эльмира Рахимова и Акбота Ермаганбетова пишут текст, а уже потом за дело берется QAZGPT, рисуя красочные иллюстрации.

В перспективе костанайские педагоги планируют издать комикс по мотивам повести «Көксерек» Мухтара Ауэзова, а также ряд других работ уже для среднего звена школьников.

К процессу изготовления комиксов для уроков Эльмира Рахимова подключает и своих учеников. Такие домашние задания старшеклассники выполняют с особым увлечением, а затем на уроках обсуждают и защищают свои работы. Так развиваются еще и коммуникативные навыки.

– Зачастую большую мотивацию ученикам дает педагог. Если учитель говорит на языке школьников, использует модные тренды, детям это очень нравится, и они с азартом вовлекаются в процесс. Сейчас век искусственного интеллекта, и мы должны использовать эти возможности, чтобы сделать обучение интересным. Но для того чтобы создать свой комикс, ученик должен прочитать и понять литературное произведение, иначе он не сможет правильно объяснить ИИ, что конкретно ему нужно. Понимаете какая взаимосвязь? Прежде чем начать работу с искусственным интеллектом, ребенок должен изучить материал. Но самое главное – его никто не заставляет, он делает это сам с удовольствием, – заверяет Эльмира Рахимова.

Комиксы в своей работе педагог начала применять три года назад. А год спустя, в 2024-м, уже делилась своим опытом с зарубежными коллегами на форуме в Кыргызстане. Говорит, эта методика заинтересовала представителей Польши. Особенно зарубежных педагогов удивило то, как костанайские ученики в русскоязычных школах с легкостью осваивают казахский, ведь эти языки относятся к разным группам. И поняв, что комиксы творят чудеса, решили позаимствовать этот опыт.

Сейчас Эльмира Рахимова и Акбота Ермаганбетова защищают свой новый проект – внедрение нарративных текстов в казахском языке и литературе.

– Нарративный текст – это повествование от лица героя. Часто такой прием используется в английском языке, а мы решили интегрировать его в государст­венный язык. Думаю, это тоже будет интересно современным школьникам, поскольку здесь также используются картинки, то есть идет визуализация текста, – считает педагог.

Эльмира Рахимова – педагог с большим стажем, горячо преданный своему делу. Учительствует уже 20 лет, с тех самых пор как окончила Петропавловский педагогический институт и вместе с семьей переехала в Костанай. Говорит, что педагогика – ее призвание. Это она поняла еще в детстве, когда в стенах школы проводила дни напролет, сидя на задней парте и с восторгом наблюдая за тем, как ее мама обучает старшеклассников географии.

Шестое чувство Эльмиру Рахимову не подвело. Она уверена, что выбрала тот самый, единственно правильный путь. И это подтверждается всеобщим признанием. В 2023 году наша героиня стала лучшим педагогом в стране, а в прошлом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил ее медалью «Ерен еңбегі үшін». В общей же сложности в копилке Эльмиры Рахимовой четыре государственные награды.