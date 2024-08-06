Компания незаконно добывала нефть в Актюбинской области

Суд вынес приговор в отношении заместителя гендиректора филиала компании, незаконно осуществлявшей добычу сырой нефти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее агентство установило, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении «Сайгак» осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок действия контракта истек.

«Несмотря на эти обстоятельства, причастные лица продолжили незаконную добычу и хранение нефти на месторождении в течение года. Переработанная нефть в двух резервуарах общим объемом 3,5 тыс. тонн на сумму 139 млн тенге изъята в доход государства», – сообщили в АФМ.

Заместитель генерального директора, руководивший месторождением, осужден к 3,5 годам лишения свободы. Ущерб возмещен в полном объеме, добавили в пресс-службе.