Комплексное учение «Бекет-2024» проводится в Павлодарской области

В областном центре первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов принял участие в заседании Совета обороны, посетил ряд объектов, проверив отработку ключевых элементов межведомственного учения

фото: пресс служба МО РК

При посещении ситуационно-аналитического центра акимата Павлодарской области начальник Генштаба отметил важность проведения подобных учений, на которых определяются алгоритмы и порядок взаимодействия местных исполнительных органов и подразделений силовых структур.

На заседании Совета обороны под руководством акима Павлодарской области Асаина Байханова его участники детально обсудили порядок действий представителей центральных государственных органов, силовых ведомств и личного состава бригады территориальной обороны в ходе комплексного учения «Бекет-2024».

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов побывал на учебных точках, где проводятся практические действия участников учения. Он изучил организацию работы участка оповещения военнослужащих бригады территориальной обороны, пункта предварительного сбора военнообязанных. По плану учения был отработан порядок сбора техники, предоставленной предприятиями региона, а также вопросы размещения гражданского населения в полевом лагере.

В активной фазе учения военнослужащие бригады территориальной обороны области провели практические действия по охране, обороне и нейтрализации нападения на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод, имеющий стратегическое значение.

Напомним, в учении «Бекет-2024» задействованы представители центральных государственных органов, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, КНБ и Национальной гвардии.