Комплексный план по борьбе с теневой экономикой утвердило Правительство РК

Предполагается, что реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям.

Фото пресс-службы Правительства РК

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы. План разработан Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными государственными органами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и др.

Предполагается, что реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям.

Так, к 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%. В 2022 году данный показатель составлял 6,7%. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя в 2,4% (2022 год – 3,2%).

Реализация плана также предусматривает снижение неформальной занятости и пресечение незаконной деятельности. Долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны планируется увеличить с 36% в 2022 году до 37,5% в 2025 году.

Комплексный план разработан в рамках реализации предвыборной программы президента РК, добавили в пресс-службе.