ЦИФРОВАЯ «ПАНАЦЕЯ» ЕВРАЗИЙСКОГО РЫНКА

Напомним, в Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент Касым-Жомарт Токаев, актуализируя вопросы цифровизации сфер борьбы с теневой экономикой, подчеркнул, что сегодня «в тени» находится почти треть ВВП страны.

«Это огромный потенциал для повышения доходов бюджета. Цифровизация налоговой и таможенной служб станет серьезным подспорьем в борьбе с теневой экономикой во всех ее проявлениях. Тем более что коррупция подпитывается именно этой средой», – отметил Глава государства.

Нелегальный сектор способен нанести отраслям экономики серьезный урон путем перетягивания на себя ресурсов, сырья, потребительской массы, создания скрытой конкуренции легальному бизнесу за счет наполнения рынка дешевой контрафактной продукцией. Еще относительно недавно с подобной проблемой сталкивались предприятия отечественной легкой, пищевой и другой промышленности, которые в условиях засилья на рынке огромной массы зарубежных товаров сомнительного качества попросту балансировали на грани выживания и банкротства.

Ситуация изменилась лишь с созданием ЕАЭС, в рамках которого поток нелегальной продукции из КНР, Кыргызстана и других стран несколько поубавился, освобождая рынок для продукции отраслей интеграционного объеди­нения. Развиваться и конкурировать на собственном рынке казахстанским предприя­тиям стало легче.

Тем не менее потоки нелегального товарооборота нет-нет, да выплескиваются временами из берегов торговых процессов с третьими странами. В СМИ то и дело мелькают сообщения о выяв­лении и конфискации правоохранительными и таможенными органами значительных партий контрафактной, контрабандной и самопальной продукции. Обвинения в реэкспорте товаров из третьих стран стали нередкими в диалоге между странами ЕАЭС.

Между тем в феврале 2018 года государства евразийской «пятерки» подписали соглашение о маркировке товаров на едином рынке, которое вступило в силу в марте 2019-го. По замыслу разработчиков, документ должен стать главным средством борьбы с контрабандой и «серым» импортом. Однако в ходе дальнейших дискуссий выяснилось, что реализовать эти планы в одночасье не удастся – для этого нужен переходный период.

Представители бизнес-сообщества стран выступили против форсирования событий в данной сфере, заявив, что если маркировка одних видов товаров дает положительные результаты, то распространить такой же метод на другие товарные группы (продовольствие, лекарства, табачные и алкогольные изделия) гораздо сложнее. Ускоренный переход явно приведет к неразберихе и ценовой дестабилизации внутренних рынков, поскольку цифровое кодирование товарной информации связано с немалыми финансовыми и другими издержками.

Деловой совет ЕАЭС обратился в ЕЭК с предложением о пересмотре подходов к введению маркировки. Россия тем временем уже было приняла решение о начале данной процедуры с 20 января 2021 года. Разумеется, при этом вся продукция, экспортируемая в страну, должна маркироваться специальными кодами. В противном случае она будет считаться нелегальной. Однако после дополнительных дебатов стороны договорились о переходном перио­де, позволяющем оптимизировать решения лишь по молочной группе товаров на российском рынке, по другим товарам все осталось без изменений.

По мнению экспертов ЕЭК, результаты мониторинга перемещения товаров на едином рынке показывают, что данные по взаим­ному экспорту и импорту государств ЕАЭС с третьими странами сильно отличаются. Зеркальная статистика по товарам легкой промышленности за последние годы свидетельствует об устойчивой динамике неучтенного импорта из Китая.

По отдельным странам ЕАЭС уровень такой продукции в общем объеме товарооборота достигает 80–90%. Российские парт­неры уверены, что причиной данного дисбаланса является незаконный товарооборот внутри единого рынка. Причем львиная доля этой массы товаров ввозится именно для последующей реализации на российский рынок. Такова предыстория принимаемых мер в странах ЕАЭС, в том числе в Казахстане в области маркировки и прослеживаемости товаров.

ЧТО УБИВАЕТ ПОДЛИННУЮ КОММЕРЦИЮ?

Учитывая масштабы теневого бизнеса, становится понятной озабоченность как руководства нашей республики, так и других государств ЕАЭС данной проблемой. По различным оценкам, сегодня в «тени» находится примерно 30% номинального объема ВВП РК. В структуре теневой экономики основную позицию занимают неформальные произ­водители товаров и услуг – 54,2%. На долю мелких и крупных дельцов, занятых скрытой экономической деятельностью, приходится остальная часть – 45,8%. Среди этого контингента лидируют торговцы контрафакт­ным товаром – 22,9%. За ними идут субъекты, подвязавшиеся на ниве аграрной отрасли, – 15,6%, а также транспортники – 14,1%. Замыкают перечень «темные» манипуляторы недвижимостью – 12%.

Свое место в теневом бизнесе занимают и нелегалы, укоренившиеся в сфере оборота нефтепродуктов. Их выявляют и воздают должное за содеянное. Но свято место пусто не бывает. Не успеют силовики разоблачить и заключить «в Бастилию» одну бригаду махинаторов, как тут же в «зазеркалье» рынка нефтепродуктов возникают другие охотники за большими барышами. При этом наверняка мало кто из них задумывается о том, что на этой порочной стезе все до банальности предсказуемо и неотвратимо, и за мерой оголтелого риска следует суровая мера наказания.

В современных условиях, когда всевозможные экономические, геополитические, эпидемиологические и прочие неурядицы ухудшают и без того зыбкий экономический ландшафт, либеральность по отношению к теневым «синдикатам», создаю­щим «левые движения» в экономике, – недопустимая роскошь даже для развитых стран. В этом смысле примечательна фраза, произнесенная одним из персонажей в фильме Георгия Шенгелия «Стрелец неприкаянный»: «Самодеятельность, которая процветает где-то рядом, дорого обходится тем, кто контролирует определенную сферу деятельности. Хаос убивает подлинную коммерцию…»

Этот фильм вышел в прокат еще в далеком 1993 году, когда нелегальный бизнес в странах постсоветского пространства, в том числе Казахстане, еще только прощупывал экономическую почву на рыхлость. Но уже тогда производственники, честно исполнявшие свои функции и обязательства перед государством, руководители отраслевых ассоциаций и эксперты выражали явную обеспокоенность по поводу прояв­ления на авансцене деловой жизни характерных признаков «дикого капитализма». Подобно первым земноводным, ступившим некогда на грешную землю, адепты теневого бизнеса быстро эволюционировали.

Сегодня в этой нелегальной практике представлены все виды незаконной коммерции и преступной деятельности, начиная от оборота контрафактных товаров, одежды и обуви, табачной, алкогольной и другой продукции до сбыта наркотиков, оружия, торговли редкими видами флоры и фауны и даже людьми. Кроме того, это еще и контрабанда природных ресурсов, незаконная реализация промышленных отходов первичной переработки, содержащих ценные фракции, продажа произведений искусства, угнанных транспортных средств, контрафакция и нарушение авторских прав, преступления в сфере информационных технологий, финансовые махинации и отмывание денег.

Как отмечают специалисты, суть проблемы состоит в том, что теневые рыночные процессы подчиняются тем же законам спроса и предложения, принципам рентабельности и конкуренции за преимущества в своих сферах деятельности. Однако в отличие от легального бизнеса вся эта «самодеятельность» осущест­вляется ради единственной цели – получения быстрой прибыли. В этом плане теневой сектор куда ловчее легального бизнеса, где быстрых прибылей не бывает, а успехи достигаются невероятными усилиями и издержками.

По данным Минфина РК, в 2019 году только объем выявленной нелегальной и контрафактной табачной продукции составил 5 млн пачек сигарет. В 2020-м это значение уже приблизилось к 9 млн единиц, что говорит не только о нарастающей динамике, но и упорстве, с которым контрабандисты стремятся попасть на казахстанский рынок.

В целом, по оценкам госорганов, ежегодный внутренний оборот табачных изделий в Казахстане составляет более 1 млрд пачек. При этом около 10% этого объема (порядка 10 млрд тенге) приходится на некачественную, нелегальную продукцию из других стран.

От «бурной» деятельности теневых воротил страдают не только в этой отрасли. Факторы недобросовестной конкуренции имеют место в любой другой сфере, в том числе на рынке фармацевтической продукции. Нелегальный оборот медпрепаратов сомнительного происхождения и качества – большая проблема как для отрасли, так и государства, стоящего на страже здоровья своих граждан.

И НА РЫНКЕ ПОРЯДОК, И БЮДЖЕТ НЕ В НАКЛАДЕ

На сегодня в фармацевтической отрасли РК действуют 96 предприятий. Из них 33 заняты производством лекарственных средств, 41 – медицинских изделий, 22 – медтехники. Более 5 тыс. работников обеспечивают стабильную работу предприятий данной отрасли. В рамках текущих мер законодательного регулирования фармацевтической деятельности предусматриваются упрощение доступа отечественных производителей и инвесторов на внутренний рынок фармпродукции, а также увеличение доли местной продукции в госзакупках с сокращением сроков проведения данных процедур. Однако для того, чтобы эти меры привели к желаемому результату, необходимо снизить степень влияния теневых факторов на общую ситуацию в отрасли.

Как подчеркивал Глава государства, «никакое улучшение законодательства не поможет, если не будет соответствующей правоприменительной практики. Нередки случаи, когда дешевые и некачественные импортные товары выдаются за отечественные и побеждают в закупочных конкурсах».

В целом, как отмечают эксперты, масштабы и динамика теневой зоны в экономике настолько внушительны, что их порой невозможно оценить однозначно «на глазок» официальной статистикой. При этом ясно одно: теневая сфера – подобие черной дыры в экономике. Контрабанд­ная и контрафактная продукция, оборачиваемая на рынке, усложняет жизнь не только добросовестным производителям и импортерам, но и сводит к минимуму надежды потребителей на качественные товары по разум­ным ценам.

В рамках мер противодействия теневой экономике страны ЕАЭС неслучайно делают ставку на новую систему маркировки и прослеживаемости товаров, которая явно облегчит работу фискальных и таможенных органов в выявлении и сокращении «левого» товарооборота как на территории стран, так и в пределах общего рынка. В настоящее время в Казахстане выпущено 283 млн кодов маркировки на табачную продукцию, производителями и импортерами нанесено 146 млн кодов, которые уже запущены в оборот. Подобный способ защиты товара основывается на использовании кода DataMatrix, наносимого на каждую пачку сигарет и считываемого

2D-сканером.

По расчетам КГДС МФ, в краткосрочном периоде маркировка позволит снизить долю теневого рынка табачных изделий на 60–70% (до 3 млрд тенге), а также обеспечить приток дополнительных налоговых поступлений в госбюджет на 5,1 млрд тенге в год за счет увеличения сбора налогов от НДС и акциза. Вместе с тем цифровой заслон от контрафакта создает реальные возможности для увеличения прибыли легальных компаний на 15,2 млрд тенге.

Мировой опыт свидетельствует о том, что там, где внедряли цифровую систему маркировки, резко росли налоговые поступления от оборота табачных и других изделий, а коммерческий пыл «алхимиков» из сферы нелегального оборота лекарственных средств, продуктов питания и прочих товаров столь же быстро сходил на убыль.

Напомним, в минувшем году в стране был запущен пилотный проект по маркировке молочной продукции, который продлится до 30 апреля 2021 года. Такой же пилот, позволяющий определить плюсы и минусы вводимой системы, реализуется и в сфере оборота алкогольной продукции. По оценке ассоциации «Казалкотабак», в республике нелегально реализуется около 40% винно-водочного рынка. Сокращение теневого сектора алкогольной продукции может привести к дополнительным поступлениям в бюджет 31 млрд тенге.

Предполагается, что введение системы маркировки и прослеживаемости товаров на лекарственные средства приведет к значительному сокращению теневого сектора на этом рынке и, соответственно, к дополнительным поступлениям налогов в госбюджет в пределах 1,4 млрд тенге. Не менее важно и то, что при этом объем рынка увеличится на 58 млрд тенге.

Как подчеркивал ранее министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, в рамках текущих реформ в стране решается немало важных задач, связанных с наведением порядка на внутреннем рынке и повышением конкурентных преимуществ отечественных товаропроизводителей. Недобросовестные производители и некачественный импорт будут жестко отслеживаться и удаляться с рынка.