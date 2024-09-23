Конфеты вместе с наркотиками попытались передать осужденному в Усть-Каменогорске

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В исправительном учреждении №22 города Усть-Каменогорска была пресечена попытка передачи наркотических веществ. В посылке, которую отправили одному из осужденных, сотрудники обнаружили необычный «сюрприз» — наркотики, спрятанные среди конфет и других продуктов питания

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Посылка, на первый взгляд, не вызывала никаких подозрений - внутри находились обычные на вид сладости: конфеты, круассаны, финики, а также влажные салфетки.

Однако, бдительность и профессионализм сотрудников Национальной гвардии и исправительного учреждения сыграли решающую роль. При тщательном осмотре содержимого, среди продуктов были обнаружены 12 пакетиков с порошкообразным веществом.

Как стало известно, инициатором этой попытки выступил знакомый осужденного, житель Алматы. Он попытался обмануть охрану и передать наркотики, замаскировав их под продукты питания. В пакетах находилось вещество темно-зеленого цвета с характерным запахом, что сразу привлекло внимание сотрудников.

Незамедлительно было принято решение изъять подозрительное содержимое и направить его на судебно-химическую экспертизу. По результатам экспертизы будет установлено точное происхождение и состав вещества, но уже сейчас ясно, что нарушитель пытался доставить запрещенные вещества в тюрьму, используя уловки с упаковкой.

Стоит отметить, что подобные случаи не редкость, и злоумышленники часто идут на хитрости, чтобы доставить наркотики и другие запрещённые предметы своим знакомым, отбывающим наказание. Они используют самые разнообразные методы и ухищрения, пряча "подарки" в самых неожиданных местах: от обуви и одежды до продуктов питания и предметов личной гигиены. Однако, благодаря опытности и профессионализму сотрудников исправительных учреждений и военнослужащих Национальной гвардии, такие попытки зачастую своевременно пресекаются.

В отношении подозреваемого - жителя Алматы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан — "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта, совершенные в значительном размере". Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом.

 

#наркотики #тюрьма #посылка

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