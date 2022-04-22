Конкретика вместо лозунгов

«Обеспечить казахстанцев жильем, работой, построить социально-ориентированное государство»... Партийное поле страны переживает нынче ренессанс предвыборных обещаний.

При этом поводом для активизации политической жизни стало не столько сезонное стремление к обновлению, сколько заявление Касым-Жомарта Токаева о масштабном реформировании системы.

В Послании народу Глава государства отметил, что внедрение смешанной избирательной системы будет способствовать качественным изменениям работы как Парламента страны, так и маслихатов. И вот обновление начинается с непосредственной активизации партийного строительства, импульс которому дан путем упрощения процедуры регистрации политических партий. В первую очередь это снижение регистрационного барьера с 20 тыс. до 5 тыс. человек. К тому же реформы предусматривают уменьшение численности региональных представителей.

– Меняется и конкурентная среда. В новом избирательном цикле партийные игроки за голоса избирателей будут бороться и с непартийными кандидатами. На это указывает внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов, – поясняет старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева. – Ожидается, что нижняя палата Парламента будет формироваться на 70% из депутатов по партийным спискам, на 30% – из тех, кто пройдет по одномандатным округам.

Смешанную систему решено реализовать и на местах. Новые правила позволят учесть электоральные предпочтения тех избирателей, чьи интересы, возможно, не будут представлены в рамках предвыборных программ партий.

Таким образом, по мнению аналитика, смешанная избирательная система будет способствовать качественным изменениям по двум направлениям. Во-первых, на политическом поле появляется важный социальный лифт для профессиональных политиков; приход игроков-одномандатников сможет влиять на формирование новых управленческих элит как на региональном, так и на респуб­ликанском уровне. Во-вторых, это большой сигнал партиям о необходимости усиления роли их представителей.

И первый, и второй прогноз уже сбываются. Порядок создания политических партий в Республике Казахстан регламентирован двумя законами: «О политических партиях» и «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». По данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, по состоянию на апрель 2022 года в стране зарегистрировано шесть политических партий. Это «AMANAT», Демократическая партия Казах­стана «Ак жол», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Политическая партия «ADAL», Народная партия Казах­стана и Общенациональная социал-демократическая партия.

С начала 2022 года в Министерство юстиции на государственную регистрацию новой политической партии было подано одно заявление – от общественного объединения «Республиканская политическая партия «Халық дербестігі», которое сегодня проходит необходимые процедуры проверки. В стадию подготовки, стараясь успеть к выборам в главный законодательный орган страны, входят и другие политические активисты.

Кто-то заявляет о намерении создать новую партию, другие проводят ребрендинг существующих. В их числе и «AMANAT», сменившая название и многих специалистов на позициях в административном аппарате. Так или иначе все игроки партийного поля намерены показать, что при строительстве нового Казахстана старые принципы и технологии уже не годятся.

Эра нового социализма

Народная партия Казахстана ребрендинг провела еще в 2020 году, убрав из своего названия слово «коммунистическая». В этом году у политического объединения начался новый виток изменений – сторонники современного социализма сменили лидера. На XIX внеочередном съезде НПК прежний руководитель, глава парламентской фракции, депутат Мажилиса Айкын Конуров представил нового председателя – Ермухамета Ертысбаева.

«Наша идея о справедливом демократическом государстве требует всестороннего развития, – приводится заявление Айкына Конурова в распространенном партией пресс-релизе. – Трансформация партии продолжается, и этот процесс должен быть непрерывным. Перед нами объективно встает вопрос кратного усиления партийного руководства новыми людьми с опытом работы в партийных структурах, государственной службе, представительных органах, гражданском секторе».

Новый председатель подчерк­нул, что сейчас доверие казахстанцев к НПК заметно растет.

«Народная партия. Само название говорит о том, что со временем она должна доминировать и в маслихатах, и в Мажилисе, и в Сенате», – отметил Ермухамет Ертысбаев.

Можно предположить, что состоявшаяся замена лидера расценивается партийцами как выгодный ход для расширения своей популярности среди электората. Ермухамет Ертысбаев – личность известная и харизматичная, на предстоящих выборах готовая оттянуть на себя часть «чужих» голосов. Известен он убеждениями социал-демократического толка и приверженностью модели западно-европейского социализма, то есть скандинавского, например.

Как отметил новый лидер НПК в одном из своих интервью, «мир стоит на пороге создания новой социальной модели, которая удовлетворяла бы интересы большинства граждан». Ну а капиталистически-олигархический государственный строй сегодня подвергается все большей критике. Земли крестьянам, а фабрики рабочим Ермухамет Ертысбаев не обещает, да это и не нужно, если просто национализировать крупные предприятия. Потому что новый социализм – это социально ориентированная рыночная экономика, в которой командные высоты должно контролировать государство.

Народный капитализм, другими словами, это система, в которой граждане будут акционерами крупных промышленных предприятий.

Сегодня Народная партия Казахстана в Парламенте представлена 10 депутатами, всего же она объединяет 117 тыс. единомышленников. И это – сила, на расширение влияния которой на всех уровнях НПК будет претендовать в следую­щем электоральном периоде.

Профессиональные строители

Ставку на человека труда сделали и активисты Союза строителей Казахстана, заявив о намерении создать партию «Еңбек», которая будет отстаивать интересы трудящихся казахстанцев на уровне принятия государственных решений.

В числе главных ориентиров при этом – намерение выдать каж­дому желающему гражданину недорогие ипотечные продукты, благодаря которым можно будет гарантированно приобрести собст­венное жилье, создание отдельного министерства строительства, а также передача некоторых государственных функций в конкурентную среду.

– 31 марта на отчетной конференции нашего союза строители предложили создать партию созидателей и производителей, партию труда «Еңбек», – говорит председатель РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» Талгат Ергалиев. – Мы – люди труда, и нам нужны возможности для работы, чтобы законы, которые у нас сегодня принимаются, были эффективными, и от этого пользу получил каждый казахстанец.

Ежегодно в Казахстане вводится в строй огромное количество жилых домов. Но при этом никак не уменьшается число казахстанцев, нуждающихся в жилье. Пресловутый квадратный метр стабильно дорожает. В мире сложилась непростая ситуация, разрушаются привычные экономические связи и логистические маршруты, наступают непростые времена для всех. Строительные материалы будут дорожать однозначно. Если сегодня 41% населения проживает в сельской местности, то, согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет там останется всего 15%.

«Где мы разместим тех, кто приедет в областные центры и большие города?» – задают вопрос активис­ты от будущей партии «Еңбек».

И тут же отвечают: у страны есть все необходимые ресурсы, чтобы успешно развиваться. В 2050 году Казахстан должен войти в число 30 развитых государств мира, а для этого каждый год ВВП республики нужно увеличивать на 10 млрд долларов. Как? Конечно же, путем развития строительной отрасли – главного локомотива экономики.

– Мы решили создать партию, чтобы оказывать влияние на решения, принимаемые на государст­венном уровне. Вопросы отрасли не решаются долгие годы, есть высокая зависимость от импорта, поэтому на затратах мгновенно отражается любое изменение мировой конъюнктуры рынка, – говорит лидер будущей партии «Еңбек» Талгат Ергалиев. – Мы привыкли отталкиваться от главного – результата труда, поэтому всегда стараемся работать эффективно. Строители как никто знают проблемы отрасли, и как их решить – тоже знают. Так почему не использовать этот опыт в принятии государственных программ развития? Пришло время проявить гражданскую активность и позицию, чтобы приложить свои знания и опыт для улучшения жизни каждого казахстанца и входа страны в клуб мировых лидеров.

Действительно, почему бы и нет? Среди практических предложений – создание отдельного минис­терства, занимающегося проблемами и перспективами развития отрасли. Это, как говорят отечественные зодчие, стремящие­ся стать политиками, – мировая практика развитых стран.

Строительство – важная отрасль экономики, а следовательно, и отношение к ней со стороны государства должно быть соответствующим. Ведь один тенге, вложенный в развитие этой сферы, отзывается прибылью в семь тенге в других отраслях.

Кроме того, развитие строительства влечет за собой динамику в медицине, промышленности, образовании, говорят единомышленники и будущие однопартийцы Талгата Ергалиева. Чтобы лечить людей, нужно сначала построить больницу. И с этим, как говорится, не поспоришь. Ну а главное условие развития – конкуренция. Поэтому часть государственных регулирующих функций предлагается передать в рынок.

Документы на регистрацию общественное объединение планирует подать к осени. Тот факт, что Союз строителей объединяет около 1 200 компаний, – хорошее подспорье в сколачивании электората, но 5 тыс. подписей, как ни крути, нужно собрать.