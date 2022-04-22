Статьи Конкретика вместо лозунгов 22 апреля 2022 г. 4:21 Полонская Юлия корреспондент «Обеспечить казахстанцев жильем, работой, построить социально-ориентированное государство»... Партийное поле страны переживает нынче ренессанс предвыборных обещаний. При этом поводом для активизации политической жизни стало не столько сезонное стремление к обновлению, сколько заявление Касым-Жомарта Токаева о масштабном реформировании системы. В Послании народу Глава государства отметил, что внедрение смешанной избирательной системы будет способствовать качественным изменениям работы как Парламента страны, так и маслихатов. И вот обновление начинается с непосредственной активизации партийного строительства, импульс которому дан путем упрощения процедуры регистрации политических партий. В первую очередь это снижение регистрационного барьера с 20 тыс. до 5 тыс. человек. К тому же реформы предусматривают уменьшение численности региональных представителей. – Меняется и конкурентная среда. В новом избирательном цикле партийные игроки за голоса избирателей будут бороться и с непартийными кандидатами. На это указывает внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной системы выборов, – поясняет старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева. – Ожидается, что нижняя палата Парламента будет формироваться на 70% из депутатов по партийным спискам, на 30% – из тех, кто пройдет по одномандатным округам. Смешанную систему решено реализовать и на местах. Новые правила позволят учесть электоральные предпочтения тех избирателей, чьи интересы, возможно, не будут представлены в рамках предвыборных программ партий. Таким образом, по мнению аналитика, смешанная избирательная система будет способствовать качественным изменениям по двум направлениям. Во-первых, на политическом поле появляется важный социальный лифт для профессиональных политиков; приход игроков-одномандатников сможет влиять на формирование новых управленческих элит как на региональном, так и на республиканском уровне. Во-вторых, это большой сигнал партиям о необходимости усиления роли их представителей. И первый, и второй прогноз уже сбываются. Порядок создания политических партий в Республике Казахстан регламентирован двумя законами: «О политических партиях» и «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». По данным Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, по состоянию на апрель 2022 года в стране зарегистрировано шесть политических партий. Это «AMANAT», Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Политическая партия «ADAL», Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия. С начала 2022 года в Министерство юстиции на государственную регистрацию новой политической партии было подано одно заявление – от общественного объединения «Республиканская политическая партия «Халық дербестігі», которое сегодня проходит необходимые процедуры проверки. В стадию подготовки, стараясь успеть к выборам в главный законодательный орган страны, входят и другие политические активисты. Кто-то заявляет о намерении создать новую партию, другие проводят ребрендинг существующих. В их числе и «AMANAT», сменившая название и многих специалистов на позициях в административном аппарате. Так или иначе все игроки партийного поля намерены показать, что при строительстве нового Казахстана старые принципы и технологии уже не годятся. Эра нового социализма Народная партия Казахстана ребрендинг провела еще в 2020 году, убрав из своего названия слово «коммунистическая». В этом году у политического объединения начался новый виток изменений – сторонники современного социализма сменили лидера. На XIX внеочередном съезде НПК прежний руководитель, глава парламентской фракции, депутат Мажилиса Айкын Конуров представил нового председателя – Ермухамета Ертысбаева. «Наша идея о справедливом демократическом государстве требует всестороннего развития, – приводится заявление Айкына Конурова в распространенном партией пресс-релизе. – Трансформация партии продолжается, и этот процесс должен быть непрерывным. Перед нами объективно встает вопрос кратного усиления партийного руководства новыми людьми с опытом работы в партийных структурах, государственной службе, представительных органах, гражданском секторе». Новый председатель подчеркнул, что сейчас доверие казахстанцев к НПК заметно растет. «Народная партия. Само название говорит о том, что со временем она должна доминировать и в маслихатах, и в Мажилисе, и в Сенате», – отметил Ермухамет Ертысбаев. Можно предположить, что состоявшаяся замена лидера расценивается партийцами как выгодный ход для расширения своей популярности среди электората. Ермухамет Ертысбаев – личность известная и харизматичная, на предстоящих выборах готовая оттянуть на себя часть «чужих» голосов. Известен он убеждениями социал-демократического толка и приверженностью модели западно-европейского социализма, то есть скандинавского, например. Как отметил новый лидер НПК в одном из своих интервью, «мир стоит на пороге создания новой социальной модели, которая удовлетворяла бы интересы большинства граждан». Ну а капиталистически-олигархический государственный строй сегодня подвергается все большей критике. Земли крестьянам, а фабрики рабочим Ермухамет Ертысбаев не обещает, да это и не нужно, если просто национализировать крупные предприятия. Потому что новый социализм – это социально ориентированная рыночная экономика, в которой командные высоты должно контролировать государство. Народный капитализм, другими словами, это система, в которой граждане будут акционерами крупных промышленных предприятий. Сегодня Народная партия Казахстана в Парламенте представлена 10 депутатами, всего же она объединяет 117 тыс. единомышленников. И это – сила, на расширение влияния которой на всех уровнях НПК будет претендовать в следующем электоральном периоде. Профессиональные строители Ставку на человека труда сделали и активисты Союза строителей Казахстана, заявив о намерении создать партию «Еңбек», которая будет отстаивать интересы трудящихся казахстанцев на уровне принятия государственных решений. В числе главных ориентиров при этом – намерение выдать каждому желающему гражданину недорогие ипотечные продукты, благодаря которым можно будет гарантированно приобрести собственное жилье, создание отдельного министерства строительства, а также передача некоторых государственных функций в конкурентную среду. – 31 марта на отчетной конференции нашего союза строители предложили создать партию созидателей и производителей, партию труда «Еңбек», – говорит председатель РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» Талгат Ергалиев. – Мы – люди труда, и нам нужны возможности для работы, чтобы законы, которые у нас сегодня принимаются, были эффективными, и от этого пользу получил каждый казахстанец. Ежегодно в Казахстане вводится в строй огромное количество жилых домов. Но при этом никак не уменьшается число казахстанцев, нуждающихся в жилье. Пресловутый квадратный метр стабильно дорожает. В мире сложилась непростая ситуация, разрушаются привычные экономические связи и логистические маршруты, наступают непростые времена для всех. Строительные материалы будут дорожать однозначно. Если сегодня 41% населения проживает в сельской местности, то, согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет там останется всего 15%. «Где мы разместим тех, кто приедет в областные центры и большие города?» – задают вопрос активисты от будущей партии «Еңбек». И тут же отвечают: у страны есть все необходимые ресурсы, чтобы успешно развиваться. В 2050 году Казахстан должен войти в число 30 развитых государств мира, а для этого каждый год ВВП республики нужно увеличивать на 10 млрд долларов. Как? Конечно же, путем развития строительной отрасли – главного локомотива экономики. – Мы решили создать партию, чтобы оказывать влияние на решения, принимаемые на государственном уровне. Вопросы отрасли не решаются долгие годы, есть высокая зависимость от импорта, поэтому на затратах мгновенно отражается любое изменение мировой конъюнктуры рынка, – говорит лидер будущей партии «Еңбек» Талгат Ергалиев. – Мы привыкли отталкиваться от главного – результата труда, поэтому всегда стараемся работать эффективно. Строители как никто знают проблемы отрасли, и как их решить – тоже знают. Так почему не использовать этот опыт в принятии государственных программ развития? Пришло время проявить гражданскую активность и позицию, чтобы приложить свои знания и опыт для улучшения жизни каждого казахстанца и входа страны в клуб мировых лидеров. Действительно, почему бы и нет? Среди практических предложений – создание отдельного министерства, занимающегося проблемами и перспективами развития отрасли. Это, как говорят отечественные зодчие, стремящиеся стать политиками, – мировая практика развитых стран. Строительство – важная отрасль экономики, а следовательно, и отношение к ней со стороны государства должно быть соответствующим. Ведь один тенге, вложенный в развитие этой сферы, отзывается прибылью в семь тенге в других отраслях. Кроме того, развитие строительства влечет за собой динамику в медицине, промышленности, образовании, говорят единомышленники и будущие однопартийцы Талгата Ергалиева. Чтобы лечить людей, нужно сначала построить больницу. И с этим, как говорится, не поспоришь. Ну а главное условие развития – конкуренция. Поэтому часть государственных регулирующих функций предлагается передать в рынок. Документы на регистрацию общественное объединение планирует подать к осени. Тот факт, что Союз строителей объединяет около 1 200 компаний, – хорошее подспорье в сколачивании электората, но 5 тыс. подписей, как ни крути, нужно собрать. Пред. След. Пред. След.