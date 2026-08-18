От природных парков до банковского сектора: партии усиливают работу с избирателями

За неделю до выборов партии продолжают наращивать региональную и публичную активность, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/adilet_partiyasy

17 августа в центре внимания оказались рабочие места, поддержка отечественного бизнеса, экология, жилье, здравоохранение и развитие инфраструктуры. «Әділет» представила экспертам 111+ решений, Байтақ отчиталась о поездках кандидатов по регионам, а «Ақ жол» вынесла на обсуждение с бизнесом и банковским сектором вопросы кредитования и доступности жилья. НПК, в свою очередь, продолжила полемику с ОСДП, а «Ауыл» сосредоточилась на производстве, логистике и экологической повестке.

Партия «Әділет» 17 августа продолжила представление предвыборной программы. В числе обозначенных тем – развитие креативных индустрий, поддержка отечественных производителей, доступ казахстанских компаний к государственным и квазигосударственным закупкам, а также вопросы образования и трудоустройства выпускников.

Кроме того, партия продолжила проект «Әділет сөзі» и провела в Астане встречу «Курултай — 2026: экспертный взгляд», где был представлен документ «111+ решений», сформированный на основе обращений граждан, социологических исследований и экспертных обсуждений.

Общенациональная социал-демократическая партия провела флешмоб в Боровом. Кандидаты в депутаты Курултая и партийные активисты встретились с жителями на поляне Абылай хана. Участники использовали партийную символику и брендированную форму.

Партия «Байтақ» продолжила мероприятия, посвященные экологической тематике и встречам в регионах. В национальном парке «Көлсай көлдері» обсуждались вопросы сохранения биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий, экотуризма и работы инспекторов.

В Жамбылской, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской и Павлодарской областях представители партии провели встречи с трудовыми коллективами и жителями. Среди поднятых тем – охрана лесов и животного мира, переработка отходов, состояние окружающей среды, вопросы канализационных стоков, санитарной безопасности, здравоохранения и планируемых производственных объектов.

Народная партия Казахстана продолжила встречи с трудовыми коллективами и представителями различных сфер. В Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях обсуждались вопросы трудовых прав, условий труда, цифровой инфраструктуры и занятости.

В Костанайской области кандидат от НПК Нуржан Биякаев затронул предложения ОСДП в сфере трудовых отношений и социальной политики, обозначив позицию партии по этим вопросам. В подкасте «Халық үні» внимание также уделили вопросам жилищной политики и доступности жилья. Также партия представила данные о гендерном составе списка кандидатов и затронула вопросы представленности женщин и оплаты труда.

Партия «Ауыл» провела встречу с коллективом предприятия «Казыгурт – юг» в Шымкенте, которое обеспечивает логистику для нефтеперерабатывающего завода. Председатель партии обсудил с работниками эффективность железнодорожных перевозок, модернизацию инфраструктуры, подготовку кадров, условия труда и стабильность производства.

В Атырауской области активисты партии вместе с кандидатом Нуртасом Байжановым провели экологическую акцию «Таза Қазақстан» – очистили от мусора берег реки Урал.

«Ақ жол» продолжила встречи с трудовыми коллективами, представителями бизнеса и банковского сектора. В Атырау на вагоностроительном заводе обсуждались развитие отечественного производства, кредитование, ипотека, доступность жилья и вопросы передачи персональных данных коллекторам.

В Мангистауской области представители партии провели встречи с жителями и предпринимателями, где рассматривались вопросы поддержки отечественной продукции, финансирования бизнеса и доступности займов. В Астане на встрече с коллективом компании «Engineering Services» обсуждались медицинское страхование, налогообложение и ипотечное кредитование.

Партия «Respublica» продолжила поездки по регионам с акцентом на продовольственную безопасность и поддержку отечественного производства. В Костанайской области кандидат Ернат Солтиев рассказал о поездке партийного штаба, включавшей посещение предприятий и встречи с трудовыми коллективами.

В Кокшетау представители партии посетили ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», где обсуждались вопросы развития сельскохозяйственного машиностроения и поддержки отечественных производителей. Заместитель председателя партии Олжас Куспеков затронул темы льготного лизинга и утильсбора. Также рассматривались вопросы цифровизации, маркировки товаров и поддержки отечественного товаропроизводителя.

Таким образом, 17 августа партии продолжили кампанию сразу по нескольким направлениям – «Әділет» представила экспертам документ «111+ решений» и продолжила продвижение инициатив в сфере креативных индустрий и поддержки отечественных производителей, ОСДП провела агитационный флешмоб в Боровом, «Байтақ» сосредоточилась на экологической повестке и встречах в регионах, НПК – на трудовых правах, здравоохранении, жилье и цифровой инфраструктуре, «Ауыл» – на развитии производства, логистики и экологических мероприятиях, «Ақ жол» – на поддержке бизнеса, кредитовании и доступности жилья, а Respublica – на продовольственной безопасности, цифровизации и поддержке отечественного товаропроизводителя. За несколько дней до выборов партии продолжают работать как с трудовыми коллективами и бизнесом, так и с жителями регионов, одновременно стараясь обозначить собственные программные приоритеты и отличия от конкурентов.