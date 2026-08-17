Лидеры семи партий встретятся на площадке 24KZ

Партии,Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

19 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала «24KZ» (Агентство «Хабар») состоятся «Главные дебаты – 2026». Это финальные телевизионные дебаты перед первыми в истории страны выборами в Курултай, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на 24KZ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Основная тема предстоящих телевизионных дискуссий — «От роста экономики к благополучию граждан». В прямом эфире кандидаты представят свои программы и ключевые решения для социально-экономического прогресса страны.

Следить за ходом дискуссии в режиме реального времени можно будет на YouTube-канале, а также в официальных аккаунтах телеканала 24KZ в Telegram, Instagram и TikTok.

Важность дебатов подчёркивает состав участников — на дискуссионной площадке сойдутся исключительно лидеры всех семи политических партий страны:  Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай, председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, председатель Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Асхат Рахимжанов, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель партии Baytaq Азаматхан Амиртаев.

В дебатах избирательной кампании по выборам в Курултай лидеры семи политических партий представят свои предвыборные программы, обсудят позиции друг друга и вступят в дискуссию по наиболее актуальным вопросам. Формат четырех раундов предусматривает возможность для председателей задавать вопросы оппонентам, а также отвечать на обращения граждан, поступившие в контакт центр и в формате видеосообщений.

В заключительной части участники обратятся к избирателям с итоговыми заявлениями. Порядок выступлений участников дебатов будет определен в ходе открытой жеребьёвки. Она пройдет 18 августа в 10:00 в прямом эфире телеканала 24KZ, за день до проведения основных дискуссий. Результаты жеребьевки будут оперативно опубликованы в социальных сетях.

Таким образом, процедура определения очередности состоится максимально прозрачно для всех кандидатов и зрителей. Модераторами эфира выступят известные телеведущие Нурсултан Курман и Молдир Досбай. Прием и обработку обращений граждан, поступающих в колл-центр, обеспечит Сагыныш Абикей.  
 

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