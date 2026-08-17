Кандидат от ОСДП встретилась с коллективом канала имени К.Сатпаева в посёлке Шидерты

Партии,Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

В ходе встречи сотрудники предприятия рассказали об актуальных вопросах своей работы, поделились проблемами и предложениями, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ОСДП

Роза Джусупова провела встречу с коллективом производственно-эксплуатационного участка филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» в посёлке Шидерты, Павлодарской области.

Состоялся открытый и конструктивный диалог о положении работников, социальных гарантиях и вопросах, связанных с бесперебойной деятельностью одного из важнейших объектов водохозяйственной системы региона.

Особое внимание стороны уделили условиям труда гидротехников и инженеров, модернизации инфраструктуры, а также коммунально-бытовым проблемам самого посёлка.

«Канал имени Каныша Сатпаева - это стратегическая артерия, от работы которой напрямую зависит жизнеобеспечение и промышленность целых регионов. Однако за стабильной работой такого масштаба стоит ежедневный, непростой труд специалистов. Именно прямые встречи с трудовыми коллективами позволяют увидеть реальную картину и услышать проблемы из первых уст без ретуши и отчетов. Все озвученные сегодня обращения - от социальной защиты работников до укрепления материально-технической базы - будут приняты в работу и учтены в нашей дальнейшей деятельности», - подчеркнула Роза Джусупова.

Представители предприятия в свою очередь отметили важность того, чтобы проблемы специалистов водной отрасли решались на государственном уровне.

«Для нас принципиально важно, чтобы вопросы водной сферы и положение людей труда не оставались без внимания. Сегодня мы смогли напрямую озвучить волнующие коллектив темы - необходимость повышения социального статуса работников отрасли, обновления оборудования и развития инфраструктуры посёлка. Надеемся, что этот диалог принесет конкретные результаты», - отметили сотрудники предприятия.

Все озвученные предложения и обращения коллектива были зафиксированы и внесены в карту наказов избирателей предвыборного штаба кандидата.

#ОСДП #курултай

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