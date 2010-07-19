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Конкурсы на 19.07.2010
Конкурсы
19 июля 2010 г. 0:00
176
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00:00
Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках
00:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
01:00
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
01:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
01:00
Слово о писателе и человеке
01:30
Указ Президента Республики Казахстан
01:30
Исполнять завет предков
02:00
Отправляясь на службу, вряд ли кто-то из призывников думал о том, что вернется домой героем
01:30
Лица войны
02:00
Боролся словом
02:00
Песни, которые вели в бой
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
29 апреля 2023 г. 12:23
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
29 апреля 2023 г. 13:34
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
29 апреля 2023 г. 9:36
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
29 апреля 2023 г. 14:26
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
30 апреля 2023 г. 17:23
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
1 мая 2023 г. 0:30
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
29 апреля 2023 г. 11:37
В Астане будут уничтожать не всех комаров
29 апреля 2023 г. 12:30
Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы
29 апреля 2023 г. 14:56
Токаев пожелал творческих успехов коллективу Jibek Joly
29 апреля 2023 г. 20:08
Цены на газ повысят в Казахстане
29 апреля 2023 г. 9:27
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
30 апреля 2023 г. 10:34
Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области
29 апреля 2023 г. 12:36
Смаилов и сотрудники аппарата Правительства посадили деревья в Астане
29 апреля 2023 г. 9:06
В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау
29 апреля 2023 г. 9:20
Меры по укреплению продбезопасности РК обсудил премьер-министр с западными дипломатами
11 апреля 2023 г. 19:20
Элеватор горит в Костанайской области
10 апреля 2023 г. 6:00
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
8 апреля 2023 г. 12:00
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
12 апреля 2023 г. 19:36
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
21 апреля 2023 г. 2:00
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
17 апреля 2023 г. 6:20
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
17 апреля 2023 г. 22:17
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
14 апреля 2023 г. 3:00
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
13 апреля 2023 г. 12:46
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
12 апреля 2023 г. 0:30
Затопить нельзя сохранить
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
21 апреля 2023 г. 20:28
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
7 апреля 2023 г. 11:34
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
7 апреля 2023 г. 22:52
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
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