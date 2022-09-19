Консенсус достигнут

По итогам встречи руководства АО «Казпочта» с протестующими решено создать рабочую группу, в состав которой войдут также профсоюзы и представители работников Алматинского почтамта.

Напомним, что утром 16 сентяб­ря возле здания алматинского филиала компании собралась инициативная группа работников, которая выступила с требованием повысить заработную плату на 100%. Как заявили протестующие, на данный момент зарплата некоторых сотрудников составляет 80–90 тыс. тенге, а почтальонов – меньше 40 тыс. тенге. Из-за сложившейся ситуации многие отделения Казпочты были закрыты.

В тот же день пресс-служба АО «Казпочта» сообщила, что информация о размере зарплат, опубликованная в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. Оплату в размере 40 тыс. тенге получают четыре почтальона, работающие на ставке 0,3, то есть работающие неполный рабочий день. Продолжительность рабочего времени для ставки 0,3 составляет 24 часа в месяц (при нормативе полной ставки – 176 часов). В настоящее время в связи с уменьшившимся объемом работ АО «Казпочта» количество работников на неполной ставке (0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 и 0,9) составляет 47 человек. При этом компания готова вести открытый диалог со своими работниками и будет принимать меры для урегулирования ситуации.

В пятницу, 16 сентября, руководитель АО «Казпочта» Серик Саудабаев встретился с коллективом алматинского филиала. Руководство компании выслушало каждого работника и зафиксировало вопросы, которые касались размера заработных плат, условий труда, нарушения трудовых прав, работы курьеров по договорам возмездного оказания услуг, отсутствия премий к профессиональному празднику. Протокол по итогам встречи был подписан 17 сентября. С субботы все вернулись на рабочие места и возобновили работу почтовых отделений в Алматы.

«Думаю, что в скором времени мы придем к общему решению. Еще раз хотелось бы напомнить, что наша компания готова к открытому диалогу с работниками», – написал Серик Саудабаев на своей странице в социальных сетях.

В понедельник, 19 сентября, рабочая группа проведет аудит вопросов, поступивших от работников, а также посетит объекты почтамта.