Конституционный суд пересмотрел нормы о сроках обращения по трудовым спорам

Поводом стали обращения граждан, столкнувшихся с отказом в пересмотре решений, передает Kazpravda.kz

Фото: Сгенерировано ИИ

Конституционный Суд Республики Казахстан признал не соответствующими Конституции отдельные положения Трудового кодекса и Гражданского процессуального кодекса, касающиеся сроков обращения в суд и пересмотра судебных решений. Поводом для рассмотрения стали обращения граждан, которые посчитали, что действующие нормы ограничивают их право на судебную защиту.

Один из заявителей был уволен из органов внутренних дел по итогам служебного расследования. Суды отказали ему в восстановлении на работе, сославшись на пропуск установленного срока обращения. Позже в рамках уголовного дела факты нарушения служебной дисциплины подтверждены не были, однако пересмотреть ранее вынесенные судебные решения он не смог.

В другом случае гражданка обратилась в Конституционный Суд после отказа в пересмотре решения по гражданскому делу. По ее мнению, действующие нормы допускают существование противоречащих друг другу судебных актов и ограничивают право на эффективную судебную защиту.

«По результатам проверки Конституционный Суд отметил, что оспариваемые нормы ГПК нарушают общий принцип пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, в результате чего граждане лишаются возможности защитить свои права в случаях, когда вступивший в законную силу другой судебный акт опровергает обстоятельства, положенные в основу ранее состоявшегося решения», - сообщили в Конституционном суде.

В итоговом решении Конституционный Суд признал проверенные нормы не соответствующими Конституции и постановил, что до внесения изменений в трудовое законодательство по спорам о восстановлении на работе сотрудников правоохранительных и других государственных органов необходимо применять годичный срок обращения в суд. 

Также до изменения закона при пересмотре решений по гражданским делам по вновь открывшимся или новым обстоятельствам следует руководствоваться частью первой статьи 455 ГПК о том, что основаниями для пересмотра являются ранее неизвестные суду юридические факты, имеющие существенное значение для правильного разрешения предыдущего дела.

#суд #права #трудовые споры

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