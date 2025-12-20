фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Потенциал сотрудничества

двух столиц

Продолжение официального визита Главы нашего государства в Японию началось со встречи с губернатором Токио Юрико

Коикэ, которая поприветствовала Касым-Жомарта Токаева на казахском языке. «Қош келдіңіз», – перешла она с английского на родной язык Президента.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, развития технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление.

Также были рассмотрены различные аспекты создания более комфортной, экологичной, безопасной и инклюзивной среды для жителей и гостей мегаполисов. Глава государства подчеркнул, что видит большой потенциал в сотрудничестве двух столиц по интеграции искусственного интеллекта в городское управление.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city города Токио, подразумевающая использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития.

В рамках встречи в присутствии Президента аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами Казах­стана и Японии.

После официальной части Глава государства в сопровождении губернатора осмотрел Ситуацион­ный центр Токио по чрезвычайным ситуациям, являющийся центральным звеном системы гражданской защиты и управления кризисами города. Основная задача структуры – обеспечение непрерывного мониторинга обстановки и координации действий органов власти в условиях чрезвычайных ситуа­ций, анализ данных о возможных и происходящих бедствиях (землетрясения, тайфуны и наводнения, крупные техногенные аварии, террористические акты).

Большое внимание в работе уделяется противодействию распространению фейковой информации в СМИ и социальных сетях, это находится в компетенции специального подразделения, ведущего круглосуточный мониторинг.

Центр также занимается планированием и совершенствованием системы управления кризисами, разработкой регио­нальных планов гражданской защиты, подготовкой и проведением учений, развитием информационных ресурсов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий для населения.

Обоюдный бизнес-интерес

В этот же день Глава государства провел встречи с представителями бизнес-сообщества Японии.

Первым он принял главу компании Sumitomo Шинго Уэно – одной из крупнейших и влиятельных японских торгово-инвестиционных корпораций. Президент отметил: Казахстан высоко ценит приверженность Sumitomo устойчивому росту и ответственному ведению бизнеса, а также рассматривает компанию как долгосрочного стратегического партнера. В свою очередь Шинго Уэно рассказал в подробностях о подготовке совместного проекта с национальной компанией «Казатомпром» в сфере ядерной медицины по выработке научно обоснованных подходов к получению радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.

Собеседники обсудили перс­пективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, атомной промышленности, металлургии и геологоразведки.

Бизнес-повестку дня продолжила встреча с председателем Японской организации по металлам и энергетической

безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахарой. JOGMEC – ключевой государственный институт Японии, ответственный за энергетическую и минерально-сырьевую безопасность страны. Организация выполняет функции государственного оператора в области обеспечения стабильными поставками нефти, газа, водорода, аммиака и редкоземельных металлов.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи и переработки критически важных минералов, а также устойчивого управления природными ресурсами. Кроме прочего, была рассмотрена возможность расширения участия организации в геологоразведочных проектах на территории нашей страны, в том числе открытие ее представительства в Казахстане. По мнению Президента, это будет способствовать более эффективной координации совместных проектов и активному присутст­вию японских промышленных и технологических компаний на казахстанском рынке.

Также Президент принял председателя совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагу. Mitsui – одна из нескольких десятков японских компаний, успешно работающих в нашей стране. В настоящее время она играет важную роль в формировании международных цепочек поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.

Глава государства поблагодарил руководство Mitsui за активную деятельность в Казахстане, за вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией. Он также заявил о заинтересованности в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики республики, в частности, одобрил планы компании участвовать в строи­тельстве производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане.

Взаимный интерес для сторон представляют критически важные минералы, транспорт и логистика, внедрение технологий, направленных на предот­вращение стихийных бедствий. Стоит упомянуть, что в рамках визита Президента Казахстана в Японию запланировано подписание меморандумов по реализации в Казахстане ряда совместных проектов с компанией Mitsui.

Еще одна бизнес-беседа состоя­лась у Президента с председателем совета директоров компании Komatsu (одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций, специализирующихся на производстве строи­тельной, горнодобывающей, дорожной и индустриальной техники) Хироюки Огавой.

Касым-Жомарт Токаев отметил: Komatsu является надеж­ным и проверенным временем партнером Казахстана, вносящим весомый вклад в развитие горнодобывающей инфраструктуры страны. Президент приветствовал решение компании реализовать проект по строительству в Астане производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению техники. Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в локализации производства и дальнейшем укреплении промышленного сотрудничества между странами, получении передовых технологий для повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Хироюки Огава подтвердил: Центральная Азия является стратегически важным рынком с высоким потенциалом и значительными возможнос­тями. Новый комплекс станет крупнейшим хабом в регионе, который сократит время и стои­мость ремонта компонентов для горнодобывающих компаний и обеспечит оперативное сервис­ное обслуживание.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено воп­росам подготовки кадров. ­Касым-Жомарт Токаев поддержал инициа­тиву Komatsu по созданию в нашей стране регионального учебного центра для операторов, механиков и инженеров, отметив, что проект станет важным вкладом в развитие человеческого капитала и углубление промышленного партнерства.

Заключительным «раундом» делового общения стала встреча Президента с президентом компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки. Компания HCM – один из ведущих мировых производителей строительной и горнодобываю­щей техники. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества горнорудных предприятий Казахстана с японской компанией.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан, являющийся ключевым партнером Hitachi Construction Machinery в регио­не, готов углублять взаимовыгодные контакты. По мнению Президента, важно сосредоточить дальнейшие усилия на локализации производства и ремонте оборудования для разработки рудных месторождений. Перспективными направлениями в совместной работе также могут стать цифровизация, внедрение зеленых технологий и автономных транспорт­ных систем. На что Масафуми Сэнзаки заметил: разработка и применение высокотехнологичных, низкоуглеродных и безопасных решений является одной из приоритетных целей HСМ как на глобальном уровне, так и в рамках реализации проектов в Казахстане.

Время для ответственного диалога

Ключевым событием второго дня официального визита Главы нашего государства в Японию стало посещение Университета Организации Объединенных Наций в Токио – глобального исследовательского и образовательного центра со штаб-квартирой в столице Японии, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН. Университет объединяет 13 институтов, расположенных в 12 странах мира.

В стенах УООН Касым-Жомарт Токаев выступил в качестве лектора. Тема лекции – «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир», как и ее содержание, вызвали горячую поддержку и громкие аплодисменты аудитории.

– Для меня высокая честь в качестве первого Главы государства из нашего региона выступать в стенах этого выдающегося учреждения. Рассматриваю эту возможность как знак подлинного доверия к растущей меж­дународной роли Казахстана и как признание наших неустанных усилий, направленных на продвижение мультилатерализма и поддержание глобальной стабильности. Организация Объеди­ненных Наций имеет для меня особое личное значение, поскольку я был удостоен возможности занимать должность заместителя Генерального секретаря и Генерального директора ее представительства в Женеве, а также Генерального секретаря Конференции по разоружению, – сказал Президент.

Глава государства поздравил коллектив университета с юбилеем – 50-летием с начала деятельности, отметив вклад УООН в выработку практических решений во благо всего международного сообщества и созвучие его убеждений с принципами японской этики, согласно которым истинная сила заключается в гармонии, мудрости и ответственном лидерстве.

– Как писал принц Сётоку в VII веке, «гармония должна цениться превыше всего». Сегодня этот принцип остается цент­ральным в государственном управлении и международных отношениях и находит свое яркое воплощение во внешней политике Казахстана, – отметил Президент.

Глава государства представил свое видение перспектив построе­ния более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества. Как констатировал ­Касым-Жомарт Токаев, количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия. Глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордных 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты.

Президент уверен: для эффективного функционирования институтов международное сообщество остро нуждается в восстановлении взаимного доверия и предсказуемости.

– Обновленная культура стратегического доверия должна стать основой международного сотрудничества и процесса коллективного принятия решений. В этом ключе Казахстан последовательно продвигает эти принципы через такие инициативы, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Нет сомнений в том, что ни одно государство не сможет в одиночку справиться с сегодняшними вызовами, только принципиальные и эффективные совместные действия могут дать долгосрочные результаты. В этом контексте ООН должна и в дальнейшем играть центральную роль в международных отношениях как универсальная и безальтернативная организация, – убежден Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание в своем выступлении и на то, что возможности ООН все больше сдерживаются вследствие растущей геополитической поляризации и снижения доверия между крупными державами. А потому всеобъемлющая реформа Организации становится общим приоритетом и стратегической необходимостью. При этом, сделал акцент Президент, любая значимая реформа должна начинаться с подтверждения приверженности Уставу ООН, чьи основные принципы – суверенитет, территориальная целостность и мирное урегулирование споров – должны соблюдаться неукоснительно и без каких-либо исключений.

Однако, подчеркнул Глава нашего государства, отдельные положения Устава уже не отражают реалии XXI века, в том числе те, которые несправедливы по отношению к Японии и другим странам, оказывающим значительную поддержку Организации. Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями, а значит, настало время для ответственного диалога о том, как обеспечить его надежность и актуальность в будущем.

Президент Казахстана считает реформу Совета Безопасности крайне важной и безотлагательной задачей. Он призвал к обеспечению более широкого участия в данном органе средних держав, представляющих Азию, Африку и Латинскую Америку.

– Голоса ответственных средних держав должны звучать более весомо в Совете Безопас­ности, где они могут выступать в качестве конструктивных посредников и способствовать продвижению решений в условиях противоречий между более крупными игроками. Именно в этой роли Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию. Мы проводим принципиальную, сбалансированную, конструктивную многовекторную дипломатию, которая отражает наши национальные интересы и идентичность как развивающейся средней державы, неизменно придерживающейся Устава ООН, – заявил Президент.

Пользуясь возможностью, ­Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи, внесшей огромный вклад в налаживание связей между нашими странами. Президент напомнил, что именно она является инициатором формата саммита «Центральная Азия – Япония».

Глава государства особо подчеркнул: Казахстан пользуется широким признанием в качестве авторитетного и надежного партнера и выстраивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с ближайшими соседями – Россией, Китаем и странами Центральной Азии, рассматривая такое соседство как стратегическое преимущество, позволяющее нашей республике продвигать доверие и взаимосвязанность по всей Евразии.

Ширится долгосрочное взаи­модействие с США и Европейским союзом, усиливаются контакты на Ближнем Востоке, в Азии и странах Глобального Юга. Япония, подчеркнул ­Касым-Жомарт Токаев, имеет огромное значение для Казах­стана. Наша страна продолжит укреп­лять дружбу и взаимодействие для раскрытия новых возможнос­тей в торгово-инвестиционных связях. Такой сбалансированный и беспристрастный подход укреп­ляет конструктивную дип­ломатию Казахстана в условиях все более геополитичес­ки фрагментированного мира, уверен Глава нашего государства.

Отражение стратегической дальновидности

Особое место в речи ­Касым-Жомарта Токаева заняла ядерная проблематика. Президент напомнил: немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.

– Хиросима, Нагасаки и Семипалатинск служат напоминанием о высокой цене ядерной ответственности и сдержанности. После обретения независимости Казахстан принял историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Это было не проявлением слабости, а отражением стратегической дальновидности и твердой приверженности миру и безопасности человечества. Три десятилетия спустя наша позиция остается неизменной: глобальная архитектура безо­пасности не может опираться на ядерное сдерживание. Международное сообщество должно активизировать усилия, направленные на полное ядерное разоружение, и обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Казахстан призывает к возобновлению диалога на высоком уровне между ядерными державами и более решительным многосторонним действиям по устранению угрозы применения и испытаний ядерного оружия. В этих глобальных усилиях Казахстан и Япония обладают уникальным моральным авторитетом. Наши страны сообща могли бы сглаживать разногласия и демонстрировать прагматичное лидерство в тех случаях, когда ядерные державы испытывают трудности в достижении консенсуса, – заявил Президент.

Напомнил Глава государства и о выдвинутой Казахстаном инициативе по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН: преобразование существующей платформы UN-Water в полноценное специа­лизированное агентство ООН может стать наи­более практичным и политически приемлемым путем к укреплению глобального водного управления, считает Президент. Он предложил Университету ООН принять активное участие в проведении научных исследований в поддерж­ку этих усилий.

Одной из решающих сил, формирующих современный мир, назвал Касым-Жомарт Токаев, говоря о будущем и перспективах глобального развития, искусственный интеллект. И не преминул отметить: на фоне положительных сторон возникают и риски, связанные с неравным доступом к ИИ и его неправомерным использованием, в том числе в военных целях.

По мнению Президента, роль центрального координатора в этом вопросе должна играть Организация Объединенных Наций, так же, как она когда-то координировала и сформировала универсальные нормы в области ядерной безопасности или гражданской авиации. А Университет ООН и вовсе занимает уникальное положение для продвижения международных исследований в области возможностей, рисков и управления ИИ.

Глава государства еще раз подчеркнул: авторитет Казахстана на международной арене напрямую опирается на прогресс, дос­тигнутый внутри страны. По его мнению, именно ответственная внутренняя политика лежит в основе эффективной дипломатии, которая, в свою очередь, произрастает из образования и международного академического сотрудничества, особенно в сферах, способных обеспечить ускорение глобальных преобразований. Президент предложил создать региональный филиал Университета ООН в Алматы.

– В этом году в Казахстане открыт Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Опираясь на этот фундамент, Казахстан готов соз­дать в Алматы региональный филиал Университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом, – выразил мнение Касым-Жомарт Токаев.

Завершая выступление, Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в дальнейшем укреплении инсти­туционального партнерства между Университетом ООН и ведущими казахстанскими вузами в области совместных исследований, академических обменов и программ подготовки выпускников.

Визит официальной делегации Казахстана в УООН отметился еще одним знаковым событием: в присутствии Главы государства министр иностранных дел Ермек Кошербаев и заместитель Генерального секретаря ООН – ректор университета Чилидзи Марвала подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел РК и Университетом ООН.

Итоговым событием пятницы стало прибытие Касым-Жомарта­ Токаева в Государственный дворец Акасака для участия в официальном приеме от имени Премь­ер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии. Президента Казахстана лично встретила глава Правительства Санаэ Такаичи.

Сегодня Глава государства примет участие в первом саммите диалога «Центральная Азия – Япония».