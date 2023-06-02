Консультации нотариусов могут получать онлайн через eGov Mobile казахстанцы

Министерство юстиции Казахстана совместно с Республиканской нотариальной палатой в мобильном приложении eGov Mobile внедрили сервис «Нотариальная онлайн-консультация», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста РК.
По словам вице-министра юстиции РК Бекболата Молдабекова, сервис станет инструментом для всех, кто нуждается в квалифицированной юридической поддержке.
«С помощью онлайн-консультации казахстанцы могут получить ответы на юридические вопросы, связанные с нотариальной деятельностью, не выходя из дома или офиса. Нотариусы ответят на любые вопросы, что поможет сэкономить время и получить надежную информацию в удобное время», – отметил он.
Целью проекта является повышение удобства, оперативности и эффективности оказания нотариальных услуг.
Для получения услуги необходимо:
1) авторизоваться в приложении «eGov Mobile»;
2) в разделе Е-нотариат выбрать тип услуг «Онлайн-консультация» и заполнить заявку;
3) по видеозвонку задать интересующий вопрос для получения консультации;
4) оплатить услугу нотариуса – 1 МРП через популярные мобильные приложения банков.