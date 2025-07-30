В Казахстане впервые планируется иммунизация мальчиков 11 лет от вируса папилломы человека, а также вакцинация военнослужащих срочной службы против менингококковой инфекции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С целью снижения заболеваемости и предотвращения осложнений от инфекций Министерство здравоохранения РК планирует включить в вакцинацию против ВПЧ мальчиков 11 лет. Предполагается, что это поможет сократить распространение вируса и снизить риск развития онкологических заболеваний.

По инициативе Минобороны также впервые будет внедрена вакцинация срочников против менингококковой инфекции — в связи с повышенными эпидемиологическими рисками среди военных.

Кроме того, планируется обновление графика вакцинации детей до года и введение ревакцинации подростков и беременных женщин от коклюша.

Расширение охвата вакцинацией направлено на защиту наиболее уязвимых групп и укрепление коллективного иммунитета.