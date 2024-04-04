Контрабанда золота: подозреваемые экстрадированы из Турции

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Комитетом национальной безопасности и МВД во взаимодействии с правоохранительными органами Турции задержаны и этапированы из Стамбула в Алматы двое разыскиваемых граждан Казахстана.

«Они водворены в следственный изолятор по подозрению в экономической контрабанде золота в особо крупном размере, а также создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой», - говорится в сообщении.

Расследуется.