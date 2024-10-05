Контрабандист из Монголии задержан в аэропорту Алматы

Используя поддельные дипломатические документы, он незаконно перевез в Польшу товары на сумму около 50 тыс. долларов США, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В международном аэропорту Алматы по запросу Интерпола задержан гражданин Монголии, передает Polisia.kz.

Ранее он был объявлен в международный розыск правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения налоговых, таможенных платежей и сборов.

«Находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, он незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору, такие как сигареты в количестве более 1,7 млн пачек, чем нанес ущерб государству на сумму около 50 000 долларов США», - говорится в сообщении.

Задержанный помещен под стражу.