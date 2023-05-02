Контрабандные сигареты почти на 60 млн тенге выявили у жителя Уральска

Жителя города Уральска осудили за запрещенную предпринимательскую деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: atr.sud.kz

Как рассказали в АФМ, партию сигарет более чем на 59 млн тенге выявили у жителя Уральска. Он привозил контрабандные табачные изделия из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города.

За занятие запрещенным видом предпринимательства, сопряженного с хранением, перевозкой и сбытом подакцизных товаров в значительном размере, Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области зарегистрировал уголовное дело.

Суд, признав уральца виновным, назначил ему год ограничения свободы.

Вещественные доказательства переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер.