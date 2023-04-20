Контрабанду крупной партии сигарет пресекли пограничники в Жамбылской области

Экономика
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Также задержаны трое граждан Кыргызстана, пытавшихся незаконно попасть в Казахстан.

Фото пресс-службы КНБ РК

Пограничники пресекли контрабандный ввоз в Казахстан партии сигарет на 5,4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Незаконный груз выявили в автомобильном пункте пропуска «Сыпатай батыр» Жамбылской области.

«Пограничниками пресечена попытка незаконного ввоза в Республику Казахстан из Республики Кыргызстан крупной партии табачных изделии – 20 160 пачек сигарет. Предварительная оценочная стоимость товара составляет около 5 400 000 тенге», – рассказали в комитете.

Груз передан в управление государственных доходов Меркенского района для принятия процессуального решения.

«Наряду с этим, 14 и 17 апреля 2023 года на участках пограничных отделений «Аксу» и «Кенес» Департамента ПС по Жамбылской области задержаны 3 граждан Кыргызстана, нарушивших государственную границу.

В отношении задержанных проводятся проверочные мероприятия», – проинформировали представители КНБ.

Ранее сообщалось, что основная протяженность государственной границы РК охраняется людьми, и лишь 16% – техсредствами.

#казахстан #КНБ #граница #Кыргызстан #Жамбылская область #контрабанда #сигареты

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