Общество
Контрафакту – нет!
Юлия Миленькая

С ростом цен на продукты и товары повседневного потребления увеличивается количество контрафактной продукции с фиктивными сертификатами качества.

Об этом сообщила председатель правления ассоциации «Лига пот­ребителей Казахстана» (АЛПК) Светлана Романовская. Так, спрос на контрафактную продукцию в Алматы вырос, по предварительным оценкам, на 20–30%. Потребитель с целью экономии средств делает ставку на низкую цену товара, но при этом нередко рискует своим здоровьем и даже жизнью.

За первые семь месяцев текущего года специалисты АЛПК совместно с государственными органами выявили около трех тысяч опасных товаров, являющихся в большинстве своем импортной продукцией. Светлана Романовская огласила официальные данные Бюро национальной статистики: цены на сахар-песок выросли на 87,3%, лук репчатый – на 71,7%, муку – на 36,6%. Прирост цен на непродовольственные товары составил 14,2%, на товары личного пользования – 26,3%, моющие и чистящие средства – 23,5%.

– Рост цен в свою очередь привел к оттоку потребителей из сетей супермаркетов на базары, рынки и в маленькие магазины, где час­то предприниматели продают несертифицированную контрафактную продукцию, – сказала председатель правления АЛПК.

На основании статьи 42-1 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» общественные организации по защите прав потребителей могут осуществлять контроль качества товаров, проводить различного рода исследования и открыто оглашать их результаты. В этой связи начиная с августа 2022 года АЛПК запустила новый проект, направленный на защиту прав потребителей, информирование и обучение, а также мониторинг контрафактной продукции.

В итоге выяснилось, что порядка 98% предпринимателей, работающих преимущественно на базарах и в маленьких магазинах, не знают про необходимость сертификации товара и не информированы о контрафактном характере продукции. Предприниматели часто продают несертифицированные товары и не знают, насколько они безопасны для здоровья населения.

По словам Светланы Романовской, государственными органами недавно были выявлены факты продажи контрафактной продукции – спиртосодержащей жидкости, лекарств, одежды, сигарет. А значит, государственным органам не следует торопиться с введением акцизов и дополнительных налогов на нагреваемый табак, так как подобные инициа­тивы увеличивают стоимость сертифицированной продукции, а потребители в целях экономии начинают покупать контрафакт.

– В июне этого года мы специально запустили петицию с призывом к Президенту страны создать равный доступ к сигаретам и нагревае­мому табаку, не повышать на него акцизы. Мы понимали, что ввиду роста цен потребители перестанут употреблять менее вредные альтернативы. Петицию уже подписали более пяти тысяч человек, – проинформировала Светлана Романовская. – Из-за действующих ставок налогообложения, если ничего не предпринимать, пачка изделия нагреваемого табака будет стоить около 900–1 000 тенге, в то время как пачку сигарет можно купить за 650 тенге.

Председатель правления АЛПК настаивает на том, чтобы предприниматели в обязательном порядке запрашивали у своих поставщиков сертификаты на качество продукции, а потребители знали свои права и требовали документы, подтверждающие качество товара.

Популярное

Все
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Пребывание прибывших
Быть ли сахарной свекле?
Какие тендеры, такая и вода
Возрождение древней традиции
Визуальный космос
Номады соберутся в Турции
Олимпийские стипендии
Казахстану не удалось хлопнуть дверью
Добро пожаловать, легенда!
В ускоренном режиме
Раз – подсолнух, два – конопля
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана
Официальный визит Премьера Казахстана в ОАЭ: подписаны соглашения на $900 млн
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Покушения на демократические устои нет!
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"
Выступление Президента Токаева на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Общество
Пыль из «гранитной» долины
Общество
Какие тендеры, такая и вода
Общество
На 36 млн тенге обманул онлайн-альфонс пенсионерку в Актобе
Экономика , Общество
"Нужно регулировать" – министр о рынке аренды жилья в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]