Контрафакту – нет!

С ростом цен на продукты и товары повседневного потребления увеличивается количество контрафактной продукции с фиктивными сертификатами качества.

Об этом сообщила председатель правления ассоциации «Лига пот­ребителей Казахстана» (АЛПК) Светлана Романовская. Так, спрос на контрафактную продукцию в Алматы вырос, по предварительным оценкам, на 20–30%. Потребитель с целью экономии средств делает ставку на низкую цену товара, но при этом нередко рискует своим здоровьем и даже жизнью.

За первые семь месяцев текущего года специалисты АЛПК совместно с государственными органами выявили около трех тысяч опасных товаров, являющихся в большинстве своем импортной продукцией. Светлана Романовская огласила официальные данные Бюро национальной статистики: цены на сахар-песок выросли на 87,3%, лук репчатый – на 71,7%, муку – на 36,6%. Прирост цен на непродовольственные товары составил 14,2%, на товары личного пользования – 26,3%, моющие и чистящие средства – 23,5%.

– Рост цен в свою очередь привел к оттоку потребителей из сетей супермаркетов на базары, рынки и в маленькие магазины, где час­то предприниматели продают несертифицированную контрафактную продукцию, – сказала председатель правления АЛПК.

На основании статьи 42-1 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» общественные организации по защите прав потребителей могут осуществлять контроль качества товаров, проводить различного рода исследования и открыто оглашать их результаты. В этой связи начиная с августа 2022 года АЛПК запустила новый проект, направленный на защиту прав потребителей, информирование и обучение, а также мониторинг контрафактной продукции.

В итоге выяснилось, что порядка 98% предпринимателей, работающих преимущественно на базарах и в маленьких магазинах, не знают про необходимость сертификации товара и не информированы о контрафактном характере продукции. Предприниматели часто продают несертифицированные товары и не знают, насколько они безопасны для здоровья населения.

По словам Светланы Романовской, государственными органами недавно были выявлены факты продажи контрафактной продукции – спиртосодержащей жидкости, лекарств, одежды, сигарет. А значит, государственным органам не следует торопиться с введением акцизов и дополнительных налогов на нагреваемый табак, так как подобные инициа­тивы увеличивают стоимость сертифицированной продукции, а потребители в целях экономии начинают покупать контрафакт.

– В июне этого года мы специально запустили петицию с призывом к Президенту страны создать равный доступ к сигаретам и нагревае­мому табаку, не повышать на него акцизы. Мы понимали, что ввиду роста цен потребители перестанут употреблять менее вредные альтернативы. Петицию уже подписали более пяти тысяч человек, – проинформировала Светлана Романовская. – Из-за действующих ставок налогообложения, если ничего не предпринимать, пачка изделия нагреваемого табака будет стоить около 900–1 000 тенге, в то время как пачку сигарет можно купить за 650 тенге.

Председатель правления АЛПК настаивает на том, чтобы предприниматели в обязательном порядке запрашивали у своих поставщиков сертификаты на качество продукции, а потребители знали свои права и требовали документы, подтверждающие качество товара.