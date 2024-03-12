Бизнес в Бурабае хотели контролировать подопечные воров в законе

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

В ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотики, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержаны двое жителей Акмолинской области.

«По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных, так называемых воров в законе, занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей, попытавшись, тем самым, установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны «Бурабай», - говорится в сообщении КНБ.

В ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства.

Проводится досудебное расследование. С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.

#КНБ #Бурабай #оргпреступность #воры в законе

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