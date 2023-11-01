Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее

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Южная Корея – лидер по числу самоубийств среди стран ОЭСР. За последние 20 лет число добровольных смертей среди подростков здесь выросло в 5 раз

Фото: Kazpravda.kz

В Южной Корее намерены ужесточить законодательство, регулирующее работу социальных сетей. Это связано с ростом числа самоубийств среди подростков. Дети большую часть своего времени проводят за просмотром информации в мобильных телефонах и планшетах, и почти половина подростков имеют проблемы со зрением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

В Южной Корее всё чаще говорят о необходимости ужесточения контроля за социальными сетями. Очередным поводом для этого стало самоубийство, совершенное в сеульском районе Каннам. Студент выпрыгнул с крыши многоэтажного здания во время прямой трансляции в социальных сетях.

Прямые эфиры в социальных сетях в Южной Корее не подлежат регулированию законом о вещании, но распространителей информации, побуждающей добровольный уход из жизни, могут лишить свободы на 2 года или они должны будут заплатить штраф в размере почти 15 тысяч долларов.

Социальные сети и онлайн игры вредят здоровью. В офтальмологической клинике Сеула отмечают увеличение числа детей с плохим зрением, в том числе из-за перехода на онлайн-обучение. Чтобы школьники меньше времени уделяли социальным сетям или играм, врачи советуют родителям проводить со своими детьми больше времени и организовать для них досуг.

"Важно ограничить доступ детей к компьютерам, планшетам и телефонам. Например, после часового онлайн-урока нужно сделать перерыв 5-10 мин. Во-вторых, нужно увеличить время пребывания детей на свежем воздухе, увеличить прогулки под солнцем. Чтобы уменьшить вред зрению от электронных устройств, нужно смотреть на предметы на большом расстоянии", - говорит заместитель директора офтальмологической клиники Ким Чоль Ву.

Южная Корея – лидер по числу самоубийств среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. За последние 20 лет число добровольных смертей среди подростков выросло в 5 раз. В Парламенте обсуждают разработку правил для защиты пользователей социальных сетей от прямого вещания с вредным контентом. Операторов онлайн-платформ обяжут немедленно удалять такие эфиры.

 

 

#соцсети #подростки #опасность #Южная Корея #контроль

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