Казахстанских родителей научат контролировать безопасность детей в Интернете

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Эта инициатива призвана решить актуальные вопросы информационной безопасности детей, учитывая результаты социологического исследования «Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Родительский контроль» представляет собой комплекс настроек, позволяющих родителям контролировать контент, доступный их детям в онлайн-среде. В сочетании с настройками конфиденциальности, эти инструменты способствуют защите детей от неподходящего контента и рисков, таких как онлайн-груминг, киберзапугивание, насилие, использование персональных данных, доступ к интернет-порнографии, нарушение интернет-репутации и другие потенциальные риски», – отметили в министерстве.

Родителям напоминают, что настройки родительского контроля – это только часть онлайн-безопасности. С детьми нужно регулярно разговаривать об их онлайн-жизни.

По статистике ведомтсва, лишь 17,6% родителей установили инструменты блокировки запрещенных материалов, фильтрации вредного и незаконного контента из Интернета («родительский контроль»).

КОПД направляет усилия на обучение и поддержку родителей, педагогов, и специалистов ИКТ в использовании эффективных инструментов для обеспечения безопасности детей в онлайн-пространстве. В госоргане призвали родителей присоединиться к использованию приложений родительского контроля, доступного через приложения Play Market и App Store.