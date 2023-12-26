Казахстанских родителей научат контролировать безопасность детей в Интернете

Образование, Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК запускает широкомасштабную кампанию, посвященную использованию программы «Родительский контроль»

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Эта инициатива призвана решить актуальные вопросы информационной безопасности детей, учитывая результаты социологического исследования «Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане», передает корреспондент Kazpravda.kz

«Родительский контроль» представляет собой комплекс настроек, позволяющих родителям контролировать контент, доступный их детям в онлайн-среде. В сочетании с настройками конфиденциальности, эти инструменты способствуют защите детей от неподходящего контента и рисков, таких как онлайн-груминг, киберзапугивание, насилие, использование персональных данных, доступ к интернет-порнографии, нарушение интернет-репутации и другие потенциальные риски», – отметили в министерстве. 

Родителям напоминают, что настройки родительского контроля  это только часть онлайн-безопасности. С детьми нужно регулярно разговаривать об их онлайн-жизни.

По статистике ведомтсва, лишь 17,6% родителей установили инструменты блокировки запрещенных материалов, фильтрации вредного и незаконного контента из Интернета («родительский контроль»).

КОПД направляет усилия на обучение и поддержку родителей, педагогов, и специалистов ИКТ в использовании эффективных инструментов для обеспечения безопасности детей в онлайн-пространстве. В госоргане призвали родителей присоединиться к использованию приложений родительского контроля, доступного через приложения Play Market и App Store.

#безопасность #интернет #школьники #родители

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