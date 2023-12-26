Казахстанских родителей научат контролировать безопасность детей в Интернете

Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК запускает широкомасштабную кампанию, посвященную использованию программы «Родительский контроль»
Эта инициатива призвана решить актуальные вопросы информационной безопасности детей, учитывая результаты социологического исследования «Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане», передает корреспондент Kazpravda.kz.
«Родительский контроль» представляет собой комплекс настроек, позволяющих родителям контролировать контент, доступный их детям в онлайн-среде. В сочетании с настройками конфиденциальности, эти инструменты способствуют защите детей от неподходящего контента и рисков, таких как онлайн-груминг, киберзапугивание, насилие, использование персональных данных, доступ к интернет-порнографии, нарушение интернет-репутации и другие потенциальные риски», – отметили в министерстве.
Родителям напоминают, что настройки родительского контроля – это только часть онлайн-безопасности. С детьми нужно регулярно разговаривать об их онлайн-жизни.
По статистике ведомтсва, лишь 17,6% родителей установили инструменты блокировки запрещенных материалов, фильтрации вредного и незаконного контента из Интернета («родительский контроль»).
КОПД направляет усилия на обучение и поддержку родителей, педагогов, и специалистов ИКТ в использовании эффективных инструментов для обеспечения безопасности детей в онлайн-пространстве. В госоргане призвали родителей присоединиться к использованию приложений родительского контроля, доступного через приложения Play Market и App Store.