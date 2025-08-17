Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода

Lifestyle
76

Организаторы концерта певицы в южной столице подвели итоги, передает Kazpravda.kz

Масштабное шоу на Центральном стадионе собрало 27 тысяч зрителей, из которых около 7 тысяч приехали из 35 стран мира — от соседних государств СНГ до США, Канады, Турции, Японии, Китая, Германии, Великобритании и Франции.

Билеты стоили от 40 000 до 180 000 тенге. По предварительной оценке, сумма уплаченных налогов по итогам события составит около 600 миллионов тенге.

Главный режиссёр тура Дженнифер Лопес, который сопровождал шоу на протяжении всех шести недель Кристиан Ламб и технический директор, работавший в трёх городах — Алматы, Астане и Ташкенте Григорий Антропов, отметили, что подготовка именно алматинской площадки была лучшей среди всех и высоко оценили работу.

«Такая высокая оценка от команды звезды мирового уровня — огромная мотивация для нас. Мы гордимся, что смогли принять концерт Дженнифер Лопес на столь высоком уровне. При этом честно видим и моменты, которые можно и нужно улучшить, и уже планируем конкретные шаги, чтобы будущие события проходили ещё лучше. Мы благодарим всех, кто был на концерте и дал обратную связь», — подчеркнула управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова.

Экономический эффект для города оказался ещё более впечатляющим. По данным платёжной системы Mastercard, иностранные туристы в среднем проводят в Алматы 3,5 дня и тратят около 440 долларов в сутки на проживание, питание, транспорт, экскурсии и покупки. Только расходы иностранных гостей Алматы в период проведения концерта предположительно принесли городу более 5 миллиардов тенге.

Дополнительные доходы получили рестораны, кофейни, гостиницы и транспортные компании. Отдельно стоит отметить, что фуд-корт, расположенный на территории стадиона, в день проведения концерта заработал около 15 миллионов тенге.

С учётом трат всех зрителей и косвенных поступлений, суммарный финансовый оборот от проведения концерта, по предварительной оценке Управления туризма, оценивается более чем в 10 миллиардов тенге. Подобные события не только приносят ощутимый доход экономике, но и значительно повышают туристическую привлекательность Алматы, закрепляя за ним репутацию важной точки на карте мировых гастролей.

#Алматы #концерт #Джей Ло #Дженнифер Лопес

Популярное

Все
Сегодня – День спорта
Завтра - День пограничника
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
День строителя
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
Лидер Казахстана поздравил Ильхама Алиева с мирным урегулированием конфликта с Арменией
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Президент поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Обнаружено тело еще одного члена экипажа рухнувшего вертолета EC-145
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Операцию на открытом сердце впервые провели в области Улытау
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан

Читайте также

300-килограммовый заключенный стал звездой соцсетей в Австр…
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные у…
Роналду сделал предложение своей подруге
Диснейленд откроют в Кыргызстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]