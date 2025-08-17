Масштабное шоу на Центральном стадионе собрало 27 тысяч зрителей, из которых около 7 тысяч приехали из 35 стран мира — от соседних государств СНГ до США, Канады, Турции, Японии, Китая, Германии, Великобритании и Франции.

Билеты стоили от 40 000 до 180 000 тенге. По предварительной оценке, сумма уплаченных налогов по итогам события составит около 600 миллионов тенге.

Главный режиссёр тура Дженнифер Лопес, который сопровождал шоу на протяжении всех шести недель Кристиан Ламб и технический директор, работавший в трёх городах — Алматы, Астане и Ташкенте Григорий Антропов, отметили, что подготовка именно алматинской площадки была лучшей среди всех и высоко оценили работу.

«Такая высокая оценка от команды звезды мирового уровня — огромная мотивация для нас. Мы гордимся, что смогли принять концерт Дженнифер Лопес на столь высоком уровне. При этом честно видим и моменты, которые можно и нужно улучшить, и уже планируем конкретные шаги, чтобы будущие события проходили ещё лучше. Мы благодарим всех, кто был на концерте и дал обратную связь», — подчеркнула управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова.

Экономический эффект для города оказался ещё более впечатляющим. По данным платёжной системы Mastercard, иностранные туристы в среднем проводят в Алматы 3,5 дня и тратят около 440 долларов в сутки на проживание, питание, транспорт, экскурсии и покупки. Только расходы иностранных гостей Алматы в период проведения концерта предположительно принесли городу более 5 миллиардов тенге.

Дополнительные доходы получили рестораны, кофейни, гостиницы и транспортные компании. Отдельно стоит отметить, что фуд-корт, расположенный на территории стадиона, в день проведения концерта заработал около 15 миллионов тенге.

С учётом трат всех зрителей и косвенных поступлений, суммарный финансовый оборот от проведения концерта, по предварительной оценке Управления туризма, оценивается более чем в 10 миллиардов тенге. Подобные события не только приносят ощутимый доход экономике, но и значительно повышают туристическую привлекательность Алматы, закрепляя за ним репутацию важной точки на карте мировых гастролей.