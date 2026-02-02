Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск

Закон и Порядок
100
Дана Аменова
специальный корреспондент

Иностранцы подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:

- Дмитры Дружинскы, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки,

- Марина Левкович (Гинзбург), 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Суд в отношении обоих санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно). Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории РК.

В ходе следствия было установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Д. Дружинскы и М. Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денег.

С целью маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо  ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay (впоследствии  ТОО Pinnacle Financial Solutions), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.

«Деньги, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами. Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в АФМ по телефону + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть», – говорится в информации. 

Ранее сотрудники Департамента АФМ пресекли в Шымкенте деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес. Подозреваемые оформляли банковские карты на «дропов». 

 

#АФМ #розыск #иностранцы #онлайн-казино #координаторы

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови
День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахстана
Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Житель Акмолинской области хранил дома более 5 кг марихуаны
Хищения и фиктивные выплаты выявили в спортшколах Павлодарс…
Двух чиновников задержали за взятки в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]