Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:

- Дмитры Дружинскы, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки,

- Марина Левкович (Гинзбург), 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Суд в отношении обоих санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно). Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории РК.

В ходе следствия было установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Д. Дружинскы и М. Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денег.

С целью маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо – ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО Gold Pay и ТОО Cyber Pay (впоследствии – ТОО Pinnacle Financial Solutions), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.

«Деньги, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами. Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в АФМ по телефону + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть», – говорится в информации.

Ранее сотрудники Департамента АФМ пресекли в Шымкенте деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес. Подозреваемые оформляли банковские карты на «дропов».