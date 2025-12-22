«Тринька» на стриме: в Шымкенте накрыли онлайн-казино

Дана Аменова
специальный корреспондент

Подозреваемые оформляли банковские карты на «дропов»

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес, сообщает Kazpravda.kz 

По информации АФМ, подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу TauBrat. Для легализации преступных доходов они использовали «дропов», на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.

Общий преступный доход превысил 93 млн тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком.

«С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит», – добавили в агентстве.

Ранее АФМ вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.

#онлайн-казино #эфир #стрим #тринька

