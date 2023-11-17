Коран, подаренный Кенесары хану, разместили в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи

Об этом сообщили в пресс-службе ДУМК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДУМК РК

Сегодня в Туркестане состоялась церемония размещения в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи книги Корана, подаренной Кенесары хану знаменитым Маралом Ишаном.

В церемонии приняли участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, председатель Комитета по делам религии Ержан Нукежанов, а также потомки Кенесары хана и Марал Ишан.

Церемония началась с чтения Корана и продолжилась поздравлением акима области. Глава региона подчеркнул, что данное событие – это привилегия и особая честь для Туркестана.

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, в свою очередь, отметил, что проведение церемонии размещения Корана является историческим событием для Туркестана – священного места тюркского народа.

«В июне этого года Духовное управление мусульман Казахстана приняло ценную реликвию наших предков, и сегодня наследие, которое было источником наших предков, будет помещено в мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, который имеет семивековую историю. Наши чтецы Корана только что прочитали Коран Хатым и посвятили его всем нашим предкам, включая Кенесары хана и Марал Ишана. Пусть Всевышний примет наше намерение! Таким образом, доверие, возложенное на нас уважаемым Касым-Жомартом Кемелулы, сегодня дошло до священного Туркестана. Мы верим, что размещение ценной реликвии в мавзолее нашего прадеда Ходжи Ахмета Яссауи повысит статус нашей традиционной религии и будет способствовать изменению сознания нашего народа в сторону добродетели. Пусть данное ценное наследие принесет нашему народу благодать», – сказал председатель ДУМК.

Выступивший на встрече Ержан Болатханулы также отметил, что размещение реликвии в Туркестане является исторически важным событием. В ходе официального мероприятия Верховный муфтий вручил Коран директору заповедника и музея «Хазрет Султан» Женисбеку Мауленкулову, далее книга была размещена в большом зале «Аксарай» мавзолея.