Коран, подаренный Кенесары хану, разместили в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Об этом сообщили в пресс-службе ДУМК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДУМК РК

Сегодня в Туркестане состоялась церемония размещения в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи книги Корана, подаренной Кенесары хану знаменитым Маралом Ишаном.

В церемонии приняли участие председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, председатель Комитета по делам религии Ержан Нукежанов, а также потомки Кенесары хана и Марал Ишан.

Церемония началась с чтения Корана и продолжилась поздравлением акима области. Глава региона подчеркнул, что данное событие – это привилегия и особая честь для Туркестана.

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, в свою очередь, отметил, что проведение церемонии размещения Корана является историческим событием для Туркестана – священного места тюркского народа.

«В июне этого года Духовное управление мусульман Казахстана приняло ценную реликвию наших предков, и сегодня наследие, которое было источником наших предков, будет помещено в мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, который имеет семивековую историю. Наши чтецы Корана только что прочитали Коран Хатым и посвятили его всем нашим предкам, включая Кенесары хана и Марал Ишана. Пусть Всевышний примет наше намерение!

Таким образом, доверие, возложенное на нас уважаемым Касым-Жомартом Кемелулы, сегодня дошло до священного Туркестана. Мы верим, что размещение ценной реликвии в мавзолее нашего прадеда Ходжи Ахмета Яссауи повысит статус нашей традиционной религии и будет способствовать изменению сознания нашего народа в сторону добродетели. Пусть данное ценное наследие принесет нашему народу благодать», – сказал председатель ДУМК.

Выступивший на встрече Ержан Болатханулы также отметил, что размещение реликвии в Туркестане является исторически важным событием. В ходе официального мероприятия Верховный муфтий вручил Коран директору заповедника и музея «Хазрет Султан» Женисбеку Мауленкулову, далее книга была размещена в большом зале «Аксарай» мавзолея.

 

#Туркестан #ислам #Кенесары хан #Коран #мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи

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