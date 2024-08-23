Корма с запасом Свежий выпуск 23 августа 2024 г. 1:00 20 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Погодные условия благоприятно сказались на сенокосах Северо-Казахстанской области. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На естественных травяных угодьях урожайность составляет 12–15 центнеров с гектара (в прошлом году она была почти в два раза меньше – 5–7 центнеров). Богатые травы позволят фермерам заготовить сено с запасом, чего и добивается Министерство сельского хозяйства, которое поставило задачу по созданию полуторагодичного запаса сена – 1 400 тыс. тонн. На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев рассказал о ходе заготовки кормов в расчете на то, что ожидаемая численность поголовья сельскохозяйственных животных, входящих в зимовку в Северо-Казахстанской области, составит 312 тыс. голов КРС, 401 тыс. голов МРС и 150 тыс. голов лошадей. Заготовлено уже 979 тыс. тонн сена (104,3% к заданию), сенажа – 346 тыс. тонн (148%). Для животных в домашних хозяйствах заскирдовали 352 тыс. тонн сена (83% от потребности). Средняя цена на тонну сена составляет 12–14 тыс. тенге (в 2023 году она достигала 20–25 тыс. тенге). #СКО #сельское хозяйство #сено