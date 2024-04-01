Король Англии вышел в свет впервые после долгого отсутствия

В мире
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Айман Аманжолова
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Британский монарх Карл III впервые посетил пасхальную службу в Виндзоре, где расположена одна из основных королевских резиденций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: eadaily.com

Карл появился в церкви вместе со своей женой, королевой Камиллой и другими членами королевской семьи.

Он поговорил с людьми, которые пришли его поприветствовать, и пожал им руки.

В связи с лечением, которое 75-летний Карл проходит после обнаружения онкологического заболевания, монарх практически не принимает участия в публичных мероприятиях, хотя продолжает выполнять свои конституционные обязанности.

По сведениям Би-би-си, воскресное посещение церкви и встреча с людьми не свидетельствуют о том, что теперь Карл начнет снова вести активную публичную жизнь. Пока это лишь первый шаг к такому возвращению.

Букингемский дворец рассказал об онкологическом диагнозе Карла в начале февраля. 

В марте также стало известно, что онкологическое заболевание обнаружено и у принцессы Уэльской Кейт. Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

В связи с этим ее муж, наследник престола принц Уэльский Уильям, вероятно, будет ограничивать свои поездки, чтобы оставаться вместе с семьей, но он продолжает участвовать в общественной жизни.

Пока неизвестно, когда Карл и Кейт смогут вернуться к активной деятельности.

#лечение #онкология #Англия #король #принцесса #КейтМиддлтон

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