Королева Камилла Паркер-Боулз надела серьги и ожерелье Елизаветы II

Королева Камилла надела украшения Елизаветы II на встречу с президентом Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру .

Фото: Christophe Ena/AP

Британская королева Камилла появилась на государственном приеме во Франции с украшениях Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

Король и королева Великобритании прибыли с официальным визитом во Францию. На встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит Камилла Паркер-Боулз надела темно-синее платье свободного кроя от Dior. Королева Камилла дополнила образ украшениями Елизаветы II — массивным ожерельем и серьгами-каплями с сапфирами и бриллиантами.

Елизавета II получила этот ювелирный комплект в подарок от отца Георга VI в день своей свадьбы с принцем Филиппом. В 1963 году Елизавета II заказала к серьгам и ожерелью несколько браслетов, и регулярно выходила в этом комплекте в свет. В частности, королева надевала украшения в 2002 году на вечеринку по случаю золотого юбилея своего правления.

Камилла Паркер-Боулз унаследовала много украшений из коллекции Елизаветы II. Летом супруга Карла III появилась на скачках в Аскоте в любимой броши Елизаветы в форме раковины, украшенной крупной жемчужиной, с которой свисают бриллиантовые нити.