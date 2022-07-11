Корова атаковала людей в центре Костаная – пострадали три человека (видео)

В центре Костаная корова напала на людей. Полиция уже установила хозяина животного, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Видео с необычным «пешеходом» появились в местных пабликах в соцсети. Очевидцы пишут, что «встретили Буренку в районе вокзала, в центре, а в районе магазина «1000 мелочей» она сбила с ног женщину».

Однако, как выяснилось, во время «прогулки» коровы пострадали еще двое горожан.

«У двух человек переломы, у одной женщины ушибы», – сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области.

Как отметили в Департамента полиции Костанайской области, в настоящее время корова находится на территории, которая ограждена. Хозяин должен забрать ее.