Коррупционер хотел оспорить норму закона, чтобы стать депутатом

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Автор обращения ранее выдвинул свою кандидатуру в депутаты маслихата.

Фото: Kazpravda.kz

Туркестанец обратился в Конституционный суд с просьбой признать норму, запрещающую коррупционеру быть избранным, не соответствующей Конституции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сайт госоргана.

По информации ведомства, в Конституционный суд обратился гражданин Жандарбеков П.К, пытаясь оспорить норму, бессрочно ограничивающую права быть избранным для лица, вина которого в совершении коррупционного преступления в установленном законом порядке признана судом.

Отмечается, что автор обращения ранее выдвинул свою кандидатуру в депутаты Туркестанского городского маслихата. Однако его регистрация в качестве кандидата была аннулирована из-за того, что заявитель привлекался к уголовной ответственности за коррупцию. Более того, все судебные инстанции отказали ему в удовлетворении иска к территориальной избирательной комиссии.

"По итогам проверки обращения гражданина Конституционный суд признал конституционным подпункт 2 пункта 4 статьи 4 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» касательно ограничения на участие в выборах в качестве кандидата лица, вина которого в совершении коррупционного преступления в установленном законом порядке признана судом", – заключили в КС.

Там пояснили, что граждане не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республиканском референдуме в случаях признания их судом недееспособными и при содержании в местах лишения свободы по приговору суда. Вместе с тем, закон может ограничить права и свободы человека в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя.

В КС подчеркнули, что такой подход влияет на степень доверия граждан к институтам государственной власти, а коррупция рассматривается как одна из основных угроз национальной безопасности.

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