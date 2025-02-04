Коррупционный скандал в маслихате: председатель и депутат обвиняются в даче взятки

Антикоррупционной службой Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении председателя и депутата маслихата района Беимбета Майлина, которые подозреваются в коррупционных действиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ANTIKOR

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в размере 2 млн тенге сотрудникам областного Департамента внутренних государственных аудитов (ДВГА) через депутата. Взамен они должны были не предпринимать действий по выявленным нарушениям, связанным с неисполнением условий договоров госзакупок между аффилированной с председателем фирмой и местными госучреждениями.

По результатам расследования, 23 января 2025 года оба обвиняемых были преданы суду. В соответствии с действующим законодательством, они считаются невиновными до вступления приговора суда в законную силу.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, информация, связанная с расследованием, не подлежит распространению в интересах следствия, добавили в агентстве.