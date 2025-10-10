Кошанов: наша экономика должна стать крепким экспортером качественных товаров

Айман Аманжолова
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов выступил на Форуме по развитию нефтегазового машиностроения, организованного Министерством энергетики совместно с Мажилисом Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Фото Ж. Жумабеков

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса, национальной компании «КазМунайГаз», профильных ассоциаций и институтов развития, а также отечественных и зарубежных предприятий нефтегазового машиностроения.

Открывая форум, Председатель Мажилиса отметил, что за годы Независимости Казахстан стал одной из ведущих стран на мировом нефтяном рынке. Благодаря реализации крупных нефтегазовых проектов с участием ведущих зарубежных компаний были подготовлены тысячи высококвалифицированных инженеров и технических специалистов, освоены самые передовые технологии. Сегодня мы не только добываем, но и активно перерабатываем нефть и газ. В стране работают три нефтеперерабатывающих завода и динамично растет нефтехимическая отрасль.

Теперь перед Казахстаном стоит новая стратегическая задача – уйти от сырьевой зависимости, превратив нашу экономику в производителя и экспортера качественных товаров. Особую роль в этом должен сыграть нефтегазовый сектор. Спикер Мажилиса подчеркнул, что данный форум направлен на выработку совместных решений по достижению поставленной цели с участием всех заинтересованных сторон.

«Как я уже сказал выше, перед нами стоит задача превратить Казахстан в индустриального лидера. Этот вопрос на особом контроле Главы государства. Парламент продолжит оказывать всестороннюю законодательную поддержку данному курсу. Если государство выстроит эффективную политику, а предприятия будут стремиться сделать свою продукцию конкурентоспособной в соответствии с международными стандартами, то появятся новые рабочие места, укрепится экономическая независимость Казахстана и повысится благосостояние нашего народа», – сказал Ерлан Кошанов.

Проводимая работа дает свои результаты. По информации Министерства энергетики, в рамках форума планируется заключение соглашений на сумму 440 миллионов долларов США.

Говоря о текущей ситуации в целом, Спикер Мажилиса подчеркнул, что по итогам прошлого года общая сумма закупок услуг и товаров недропользователями только в энергетическом секторе превысила 6 триллионов тенге. Из них 62% приходится на три крупные компании – «Тенгизшевройл», KPO и NCOC. Наблюдается рост объема доли отечественных производителей, что является результатом совместной работы Парламента и Правительства.

«В этом направлении депутаты Мажилиса и Министерство энергетики уже два года ведут системную работу. За это время с тремя крупнейшими компаниями были заключены контракты на сумму около 900 миллионов долларов. Есть системные результаты – внесены частичные изменения в тендерные процедуры, приоритетным признано заключение долгосрочных контрактов. Но здесь все еще есть большие перспективы и надо продолжать совместную работу», – отметил Председатель Мажилиса.

По его мнению, для дальнейшего расширения производства нефтегазового машиностроения необходимо предпринять ряд целенаправленных мер. Первое – упросить процедуры закупа для отечественных производителей, заключать больше долгосрочных соглашений и офтейк-контрактов. Второе – стимулировать отечественные предприятия нефтегазового машиностроения производить сложное оборудование. Третье – осуществить переход крупных нефтяных компаний на казахстанские товары и услуги в сфере продовольствия. Здесь наша страна может существенно закрыть все имеющиеся потребности, в том числе по линии проекта «Ауыл аманаты». Хороший опыт в этом вопросе уже есть у оператора Карачаганака.

Говоря о комплексной поддержке государством нефтегазовой отрасли, Спикер Мажилиса рассказал о новых поправках в Кодекс «О недрах и недропользовании». Теперь крупные недропользователи обязаны отдавать приоритет отечественным специалистам. Кроме того, утверждено определение доли внутристрановой стоимости в капитальных проектах, ужесточены требования по минимальному уровню доли отечественного содержания в офтейк-контрактах. Отдельным законом утвержден Единый реестр отечественных производителей, который заработает с начала следующего года.

Ерлан Кошанов также напомнил, что в течение прошедшей сессии Комитетом по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса была проделана большая и системная работа по увеличению доли отечественного содержания. Заслушаны отчеты крупных операторов нефтегазовой отрасли, по их итогам были составлены специальные протоколы, определены конкретные индикаторы для роста. Результаты их исполнения будут регулярно заслушиваться депутатами.

На мероприятии также выступили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, управляющий директор компании «Норд Каспиан Оперейтинг» Рую Джанкарло, генеральный директор «Карашыганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» Марко Марсили, генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Уильям Лакоби и другие.

На площадке форума прошла выставка казахстанских производителей. Свою продукцию представили 45 компаний. Это металлоконструкции, трубы, насосы, нефтехимическое, химическое оборудование и многое другое. 

В рамках рабочей поездки в регион депутаты также посетили Мангистауский атомный энергетический комбинат и компанию «КазАзот». Ранее они ознакомились со строительством нового завода по производству нефтяного оборудования «Каскор-Машзавод» в Жанаозене, а также осмотрели строительные работы по возведению станции по очистке воды в селе Жетыбай.

