Кошанов Токаеву: Мажилисмены стали больше поднимать острые проблемы казахстанцев

Президент
106
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Главу государства проинформировали о деятельности нижней палаты Парламента в рамках I сессии VIII созыва. С начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами. Среди них законы о возврате незаконно приобретенных активов, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, об обороте сжиженного газа, о регулировании движения электросамокатов и другие.

Спикер Мажилиса рассказал об изменениях формата работы палаты по итогам конституционной реформы. Представленность в Мажилисе 6 партийных фракций, а также депутатов-одномандатников повысила открытость законотворческой работы и усилила обратную связь с избирателями. Депутаты стали больше поднимать острые проблемы граждан в депутатских запросах и вопросах к членам Правительства.

В ходе прошедшей сессии впервые заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли. Перед ответственными министерствами поставлен ряд конкретных вопросов, собранных депутатами, в том числе в рамках выездов в регионы. Особое внимание уделено модернизации ТЭЦ и сетей теплоснабжения.

В настоящее время мажилисмены проводят встречи с населением в регионах. В ходе выездов организованы обсуждения и сбор предложений к проектам Водного, Бюджетного, Налогового и Градостроительного кодексов, над которыми Мажилис будет работать на следующей сессии.

Спикер Мажилиса также рассказал об итогах работы по линии парламентской дипломатии. С начала сессии проведены встречи с главами парламентов Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, представителями законодательных органов ряда других стран.

#мажилис #Парламент #Токаев #президент #Кошанов

Популярное

Все
Порядка сорока жителей Текели с особыми потребностями обрели в «Мамания» өнер мектебі» творческую реализацию и душевное общение
Первые автомашины, оборудованные подъемными установками, отправил своим заказчикам – нефтегазовым компаниям – Петропавловский завод тяжелого машиностроения
Назревает «земельный коллапс»
Обращение к истокам
Дети в беде
Центр приема граждан заработал в Доме министерств
​​​​​​​Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 июля 2023 года № 24-НП
По тропинкам по гористым пробираются туристы
Три сестры
Футбол – это его жизнь!
Для комфорта сельчан
Игры с реабилитацией
Менялся и оставался самим собой
Второй этап из шести
Для языка границы условны
Распоряжение Главы государства
Настоящий аромат дорог
Лето – это маленькая жизнь
Прописные истины
Кто теперь будет повторно проходить техосмотр в Казахстане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Заповедник "Семей орманы" в Абайской области снова горит
Информационные системы Комитета госдоходов не будут работать 16 июля
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД

Читайте также

Айдын Кульсеитов стал заведующим отделом социально-экономич…
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Сауд…
Токаев принял участие в Саммите "Центральная Азия + Совет с…
До 500 тыс. контейнеров в год намерен Казахстан увеличить г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]