Кошанов Токаеву: Мажилисмены стали больше поднимать острые проблемы казахстанцев

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Главу государства проинформировали о деятельности нижней палаты Парламента в рамках I сессии VIII созыва. С начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами. Среди них законы о возврате незаконно приобретенных активов, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, об обороте сжиженного газа, о регулировании движения электросамокатов и другие.

Спикер Мажилиса рассказал об изменениях формата работы палаты по итогам конституционной реформы. Представленность в Мажилисе 6 партийных фракций, а также депутатов-одномандатников повысила открытость законотворческой работы и усилила обратную связь с избирателями. Депутаты стали больше поднимать острые проблемы граждан в депутатских запросах и вопросах к членам Правительства.

В ходе прошедшей сессии впервые заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли. Перед ответственными министерствами поставлен ряд конкретных вопросов, собранных депутатами, в том числе в рамках выездов в регионы. Особое внимание уделено модернизации ТЭЦ и сетей теплоснабжения.

В настоящее время мажилисмены проводят встречи с населением в регионах. В ходе выездов организованы обсуждения и сбор предложений к проектам Водного, Бюджетного, Налогового и Градостроительного кодексов, над которыми Мажилис будет работать на следующей сессии.

Спикер Мажилиса также рассказал об итогах работы по линии парламентской дипломатии. С начала сессии проведены встречи с главами парламентов Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, представителями законодательных органов ряда других стран.