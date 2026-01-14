Одинаковое – разное

Как известно, одежда аккумулирует в себе культуру народа, является своеобразным отражением его многовековой истории.

При кажущейся общности одежда имела различия в зависимости от социального положения, возраста и региона проживания. Одежду шили и с учетом климата. Но мех, к примеру, использовался обязательно у всех, ведь это, помимо основной функции – сделать одежду теплой, придавало ей нарядность. Кроме того, одежду украшали вышивкой, нашивали монеты, бусины.

Традиционными материалами для национальной одежды казахов были кожа, мех, тонкий войлок, сукно. Также использовали шелк, парчу, бархат, которые привозили из других стран. Тяжелый бархат и блестящая парча, струящийся шелк были своеобразной визитной карточкой, свидетельствовали о том, что одежду из этих дорогих тканей мог позволить себе только очень состоятельный человек.

Из меха и шкур животных шили шубы, тулупы, тымақи – ушанки, безрукавки и даже зимние шаровары. Кроме того, шкуры и мех шли на изготовление нарядной верхней одежды. Гардероб степных модников пополняли наряды из козьей, жеребячьей, овечьей шкур, которые сначала тщательно выделывали.

Подробно этот процесс описала кандидат исторических наук Куляш Джумагалиева в одном из своих трудов. Приведем отрывок в изложении: «...первым делом шкуру закладывали в чаны с холодной соленой водой, потом закапывали в специальных «зольниковых» емкостях с добавлением золы, соды, извести. После этого шкуры очищали, а затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде сушеным сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мезд­рой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду».

Тулупы и зимние толстые штаны шили из дубленой и окрашенной кожи. Из овчины мехом внутрь мастерили шубу. Ворот и рукава оторачивали мехом пушных зверей. Қамқа тон (парчовая) – одна из самых дорогих теплых и красивых шуб (тулупов). Раньше такие носили ханы, бии, баи, мырзы, жены ханов, знаменитые и обеспеченные люди. Жақы – шуба с меховым воротником из дубленой конской шкуры. Существовали ее разновидности: из шкуры жеребенка – құлын жақы, стригунка – тай жақы, трехгодичного жеребенка – құнан жақы. При шитье таких шуб обязательно использовали шерсть домашних животных, она служила утепляю­щей подкладкой.

Сейчас, конечно, оригиналы таких шуб можно увидеть разве что в музеях. Например, в Торгае в литературном музее хранится шуба одного из лидеров «Алаша» – акына и государственного деятеля Миржакыпа Дулатулы.

Также казахи шили одежду из войлока, чаще из белой шерс­ти, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец. Степняки также умели изготавливать грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти использовали для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.

Дамский гардероб

Фасоны женских платьев были разными, а вот длина всегда была макси. Об особенностях казахской национальной женской одеж­ды нам рассказала известный этнолог, руководитель ОФ «Кара шанырак», организатор выставки национальной одежды, основатель детского этнолагеря Турар Саттаркызы.

– Национальная одежда – это всегда хранитель культуры народа, где каждый элемент имеет значение – как функциональное, так и духовное. К примеру, по головным уборам казахи определяли примерный возраст, статус женщины. Девочки до 18-летия носили тақию, которые сейчас снова в моде. Но, к сожалению, нынче смысловое содержание национальной одежды размыто или стерто, на передний план вышла форма. А как известно, без содержания форма недолговечна. Нужно обязательно в пропаганду национальной одежды, этники включать содержание, – считает Турар Саттаркызы.

Помимо тюбетейки – тақия, – казахи носили также бөрік и тымақ. Приведем описание этих головных уборов из книги Сеита Кенжеахметулы «Традиции и обряды казахского народа»: «Бөрік – один из широко распространенных головных уборов. Его носят как мужчины, так и девушки. Бөрік покрывали дорогой тканью, нижнюю часть обшивали мехом пушных зверей. Молодые джигиты, певцы, люди искусства, акыны носили вышитый бөрік с перьями филина. Раньше джигиты и взрослые мужчины не ходили без головного убора. Мужские головные уборы были разнообразными: қалпақ, тымақ, малахай, тюбетейка...»

Казахские женщины носили көйлек – платье свободного кроя, с воротником-стойкой, широкой юбкой. Для повседневной жизни платья шили из тканей простых и комфортных для ношения, праздничные наряды изготавливались из шелка.

Фасоны платьев с течением времени менялись. В начале ХХ века, к примеру, появились выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава, вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегаю­щим фигуру, юбка из косых расширяю­щихся клиньев. Неизменной оставалась лишь длина, обязательно прикрывающая не только колени, но и щиколотки.

Поверх платья надевали камзол, или, как говорят сейчас, безрукавку. В холодное время года платье дополнял бешмет. Камзолы и бешметы обычно шили из бархата и других ярких тканей на одинарной подкладке из ткани или шерсти. Они, помимо эстетической роли, выполняли функцию вполне прак­тичную – согревали в холода, причем безрукавка закрывала именно поясницу, грудной отдел, те части тела, которые чаще других страдают при сквозняках, ветрах, холодной погоде. Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом. Бешметы носили и мужчины.

Вот как описывает одежду одного из своих героев классик казахской литературы Абдижамил Нурпеисов в своем культовом романе «Кровь и пот»: «Фитиль лампы, опущенный в рыбий жир, чадил и коптил, свет был неверный, желтый, маленькая землянка была еле освещена. И вот в этом свете между сгрудившимися людьми сидел старик в черной стеганой тюбетейке. Поверх белой рубашки с отложным, как у племени Кабак, воротником надет был черный бешмет. Сидел Есбол согнувшись, спина у него давно была круглая, давно уж удобней всего ему было смотреть вниз, и был он похож на старого орла, дремлющего на камне...»

А вот как описывает наряд Кунимжан, супруги Кенесары-хана, Ильяс Есенберлин в своем романе «Хан Кене»: «Двадцать шесть лет исполнилось Кунимжан, но, несмотря на то что родила уже дочь и сына, казалась она стройней всякой девушки. Она была из тех красавиц-смуглянок с жгучими глазами, от одного взгляда которых сразу дуреют мужчины. Все в ней было красиво. И одета так, что невозможно оторвать глаз. На плюшевый голубой с позолотой камзол как будто неб­режно наброшен отороченный соболем ярко-бордовый шапан из лучшей материи – дурия...»

Белдемше – одна из удобных и очень полезных вещей в гардеробе женщины. Это юбка с запахом, которую надевали поверх платья. Она закрывала пупок, поясницу, защищая от сквозняков самые чувствительные места в теле женщины. К белдемше часто шла жилетка. По сути, это отдельный костюм, но его надевали поверх основного, как говорят сейчас, базового платья. Помимо эстетичности, белдемше выполняла весьма полезную функцию. Она служила корсетом. Ее надевали после родов обязательно, это помогало женщине быстрее восстановить форму, поддерживало спину.

– Белдемше – уникальный предмет гардероба наших бабушек. Сегодня этнодизайнеры шьют их на заказ, но, к сожалению, цена на такие изделия очень высокая, и не каждая женщина может себе их позволить. Кроме того, стоит отметить, что под соусом «этно» нынче продают вещи, которые совсем далеки от национальной одежды. Понятно, что одежда адаптирована под современные условия, но, создавая современное, не нужно искажать изначальный смысл.

К примеру, орнамент «қошқар мүйіз» никогда не использовался в одежде, это был узор для домашнего текстиля. А нашитый поверх обычной жилетки ор­намент не делает его этнонарядом. В лучшем случае это сценический наряд. Но все же со сцены необходимо транслировать грамотно сделанный нацио­нальный наряд. Настало время ввести единую маркировку для всех производителей, изготавливающих национальную одежду. Иначе бывают нелепые случаи, как, например, с головным женским убором, где тақия были украшены шаныраком. Это вообще недопустимо. Шанырак – священное понятие для казахов, это символ дома, очага, и носить его, пусть даже мини-копию, на голове – не просто нелепо, но и вопиюще неправильно, – взволнованно говорит Турар Саттаркызы.

Она сама носит национальную одежду всегда. Это не показной патриотизм, а внутренняя пот­ребность. Много лет трудясь на ниве пропаганды национальной культуры и являясь идейным вдохновителем и организатором сотен мероприятий, Турар Саттаркызы даже своим внешним видом транслирует ценность и важность сохранения национальной идентичности.

– Все слова о том, что ходить в национальной одежде неудобно, – досужие домыслы и стереотипы. Я в этом убедилась и призываю всех носить нацио­нальную одежду не только в Наурыз, но и в повседневной жизни, – говорит она.

Теплым-тепло

В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны тоже были необходимой частью их одежды. Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Штаны шили укороченными, немного ниже колен. На талии их укрепляли при помощи шнура, продернутого в подгиб, пришитый к поясу.

В книге «Традиции и обряды казахского народа» писатель, этнограф Сеит Кенжеахметулы так описывает брюки и традиционную обувь казахов: «Жарғак шалбар – мужские кожаные штаны из обработанной шкуры, крашенной хной или корой тальника, расшитые разноцветными шелковыми нитями. Их надевали в особо торжественных случаях. Етік – женская и мужская обувь (сапоги) из кожи или хрома для зимы и лета. Различали два вида мужских сапог: с голенищем выше колен – жырым етік, с войлочным чулком внут­ри – байпақты етік. Такого вида сапоги носили только зимой».

Особое место в гардеробе казахов занимал шапан. Этакий прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом. Он надежно защищал от ветра и холода. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот, а более поздние – отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани, иногда украшали вышивкой и оторачивали мехом.

Купе – теплая женская зимняя одежда, чаще всего на лисьем меху. Особо популярен был мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже – козлиные шкуры. Богатые женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, и хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.

«Шекпен – чекмень, легкая летняя одежда из верблюжьей шерсти, по форме похожая на чапан, с воротником из бархата или плотной ткани. Чекмень из шерсти верблюжонка или годовалого верблюда считался модной молодежной одеждой. У казахов есть выражение «шен-шекпен» – дар уважаемому человеку. Ішік – дорогая теплая верхняя одежда из дубленых овчин, из шкур пушных зверей, реже – из обработанной шкуры верблюжонка. Это была самая теплая одежда. Если в буран попадали два человека, и один из них погибал, а оставшийся в живых был в волчьей шубе, то родственники погибшего обвиняли выжившего в смерти своего родственника и требовали возмещения ущерба, так как одна волчья шуба могла согреть двоих и, значит, выживший не поделился ею. Таким был степной закон», – писал этнограф Сеит Кенжеахметулы.

Жизнь в кочевом стиле диктовала свои правила. Одежда степняков была удобной и теплой, но даже в суровых условиях кочевий казахи умели найти место для красоты, эстетической радости. Национальная одежда казахов очень самобытна и оригинальна, она представлена в этнографических коллекциях многих музеев мира.