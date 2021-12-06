Красота и грация

Художественная гимнастика вновь вошла в перечень приоритетных видов спорта региона, который утвердили на следующие два года. Показатели спортивных достижений, посещаемость секций сыграли свою роль. Согласно отчету отраслевого управления, в Северо-Казахстанской области один мастер спорта и 19 кандидатов в мастера спорта, а также 18 детей имеют первый спортивный разряд. Все они занимаются в специализированных школах.

Этих детей готовят 12 тренеров, 10 из которых имеют высшее физкультурное образование. Одна из них – тренер высшей категории Федерации художественной гимнастики СКО Мария Небывайлова. Ее любят дети и уважают коллеги. Она всю свою жизнь посвятила любимому делу. Говорит, что каждый человек должен быть на своем месте, только тогда можно говорить о профессиональных достижениях и динамичном развитии страны в целом.

– В профессии я уже 43 года. Никогда не жалела о своем выборе. Работа мне приносит радость и удовлетворение. Прихожу на тренировку к детям и забываю о каких-то заботах и проблемах. Я стараюсь научить своих воспитанников любить гимнастику. И конечно, умению дружить. Это очень важно и пригодится им в жизни. А еще спортивная закалка воспитывает силу воли, целеуст­ремленность, ответственность, дарит красивую осанку, физичес­кую гибкость, память, поскольку много движений в программе, которые нельзя забывать. Я рада, когда дети приходят на занятия с горящими глазами и стараются не пропускать тренировки. Значит все не зря, – признается тренер.

О том, что спорт и физическая культура – это гарант здорового образа жизни, говорит и Елбасы. «Только здоровый человек может достичь успехов и быть счастливым. 90% счастья заключается не в богатстве и деньгах, а в здоровье. Я всю жизнь занимаюсь спортом, слежу за собой и по-другому не могу. Поэтому и вам рекомендую: чтобы голова была свежая, энергия в теле была, надо с молодых лет заниматься спортом», – подчеркивает Нурсултан Назарбаев, обращаясь к казахстанской молодежи.

А чтобы спортивные секции были доступны детям, то есть бесплатными, по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в рамках Комплексного плана развития данной сферы на 2020–2025 годы в регионе реализуется государственный спортивный заказ. Его бюджет – 200 млн тенге. Набор ведется через сайт

artsport.edu.kz. Свои услуги предос­тавляет 31 спортивный поставщик. Детям на выбор предлагают различные виды, в том числе художест­венную гимнастику.

– Сегодня возможностей у детей стало намного больше. Если захотят – могут достичь много. Что я имею в виду, все больше детей попадает в сборную команду, здесь мы заметно ощущаем государственную поддержку. Было время, когда на всех всесоюзных соревнованиях выступали только 6 человек и все. Представляете? Сейчас в Казахстане у спортсменов есть возможность показать себя на любых международных турнирах. Что уж говорить о рес­публиканских чемпионатах. Нап­ример, неоднократно становились лучшими гимнастками области мастер спорта международного класса Виктория Переверзева, бронзовый призер Олимпийских игр в городе Нанкине Дарья Медведева. Хочу отметить и нашего мастера спорта международного класса Олесю Колышеву, все девочки талантливые, – говорит Мария Небывайлова.

Тренер вспоминает и лихие 90-е, когда зарплату получали талонами, когда выехать на соревнования в другой город было достижением, не говоря уже о других странах. Да и родители не всегда имели возможность отправить ребенка в секцию на занятия. Спортивный инвентарь, гимнастические костюмы – все было в дефиците. Многие коллеги Марии не выдержали такого давления и ушли из профессии. Она никого не осуждает, но с гордостью рассказывает о том, что была одной из немногих, кто прошел испытание жизни на стойкость и веру в лучшее будущее.

– Конечно, было всем трудно в те годы. Но мы даже тогда, несмотря на недостаток финансирования, могли выезжать на некоторые чемпионаты. Были даже на чемпионате стран СНГ в Астрахани. Конечно, тогда многие тренеры уходили из гимнастики. Остались в нашей области трое. Пережили и не пожалели, что взвалили на себя такой груз ответственности тогда. Зато сейчас в нашей стране созданы все условия для занятий спортом, – говорит она.

Потому нет у Марии ностальгии по прежним временам. Мир меняется, и это нормально. Она живет настоящим. И глаза горят, как у молодой девочки, потому что интерес к художественной гимнастике не угасает. Зажегся еще в детстве, когда в школе шел набор в секцию, и любознательная третьеклассница записалась на занятия. Тогда в Петропавловск, это было в 1959 году, приехали первые два тренера по художественной гимнастике – Наталья Федоровна Анисимова и Валентина Ивановна Иконникова. Они подарили детям новый увлекательный мир гимнастики.

– Первые занятия, первые выс­тупления, первые грамоты. Так и затянуло меня в этот вид спорта. Все было интересно. И акробатичес­кие элементы увлекали: и мосты, и перевороты, и колеса, – делится воспоминаниями Мария. – Сложности меня никогда не пугали. И даже потом не сомневалась в выборе профессии. Все происходило само собой, естест­венно. Это, наверное, судьба. Мечту стать тренером я реализовала.

Сегодня Мария Яковлевна занимается с детьми в возрасте от 6–7 лет. А вообще, в этот вид спорта приходят ребятишки в 4 и 5 лет. Наставник будущих звезд спорта старается дать шанс каждому ребенку и заложить хорошую основу начального спортивного образования. Безусловно, в художественной гимнастике определенная предрасположенность, гибкость и пластичность имеют не последнее значение. На тренировках у гимнастов должен быть четкий план, который они обязаны выполнить за определенный период времени, нужна отдача, концентрация и полное погружение в рабочий процесс. Впоследствии их успехи и достижения уже будут зависеть от их трудолюбия и таланта. Она уверена, что ученики должны быть лучше своих наставников и педагогов. Для них художественная гимнастика может стать бесценным опытом, стимулом дальнейшего развития. Нельзя не согласиться с утверждением, что этот вид спорта – один из самых зрелищных и изящных. И за пос­ледние несколько десятилетий не претерпел заметных изменений. Внедряются только новые методы и подходы.

– На мой взгляд, изменилась скорость в спорте. Раньше за 1,5 минуты гимнастки делали определенное количество элементов в программе, а сейчас за это же время надо в разы больше успеть сделать. Требования к спортсменам повышаются. Выступления стали быстрее и техничнее, но пластика теряется, – считает тренер. – Да, согласна, это красиво, но не стоит злоупотреблять.

И здесь Мария Небывайлова не без гордости отмечает своих молодых коллег, которые используют интересные подходы в работе с детьми, всегда полны творческих идей. И потому пока есть такие увлеченные своим делом тренеры, а еще талантливые воспитанники, пока строятся в регионе спортивные школы и открываются новые секции – за будущее художественной гимнастики она спокойна.