Креативный хаб открыли в области Ұлытау

На сегодня там работают 30 мастеров

Фото: МКИ

В Жезказгане прошло торжественное открытие креативного хаба ULYTAU CREATIVE HUB, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Проект реализован в соответствии с поручением главы государства и направлен на поддержку местных представителей креативной экономики.

Здесь для них созданы все необходимые цифровые и творческие условия. Здание площадью 400 кв.м. разделили на тематические лаборатории: 3Д моделирование, ювелирное ремесло, национальная одежда, зал живописи, мастерские по изготовлению домбры и кобыза и другие – всего 13 зон.

На сегодня в хабе работают 30 мастеров. Воспользоваться возможностями площадки может любой желающий.

Креативный центр области Ұлытау станет частью республиканской экосистемы с единой инфраструктурой, средствами поддержки и помощи.